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「每日喝茶時間表」萬人瘋傳！　早餐喝紅茶、傷心時喝這款，有益健康

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▲▼每日喝茶時間表。（圖/Unsplash）

▲喝茶原來也有規則可循。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

之前喝水時間表夯爆，日前《小紅書》流傳的喝茶時刻表也引來萬名網友收藏，越來越多人喜歡喝茶，到底應該怎麼喝最健康呢？一起來了解一下！

▲▼每日喝茶時間表。（圖/Unsplash）

7:30-9:00 早餐後 喝紅茶

紅茶是所有茶中含咖啡因最高的，所以若是要喝紅茶的話，最好在早上喝，咖啡因會在30-60分鐘內達到高峰，但需要3-5小時才能慢慢降下來。

9:00-11:00 中午 喝白茶

白茶和其他茶類比起來相對細膩清淡，且還有一點點甜味，建議可以單獨飲用，不須特別配其他食物，才能品嘗出它獨特的風味。

▲▼ 每日喝茶時間表 。（圖／unsplash）

13:00-15:00 下午 喝綠茶

午餐過後，許多都會愛睏或是上班提不起精神，這時建議可以飲用烏龍或是綠茶，綠茶帶有獨特清香，有提神醒腦的效果。

19:30-20:30 晚餐後 喝普洱茶

熱普洱茶性溫純，可以幫助積聚的的脂肪，或是飲用老白茶因為它含低咖啡因，即便晚上喝也不影響睡眠，還能幫助抗衰老。

▲▼每日喝茶時間表。（圖/Unsplash）

除了以上時間之外，茶也可以依照情況別來飲用，像是便秘時可以飲用黑茶，含維生素、胺基酸和磷脂等，可幫助消化；壓力大焦慮時，可選擇綠茶，因綠茶含有豐富茶氨酸，可以幫助控制焦慮情緒，提高注意力；傷心時候可以來杯甜甜奶茶，當人接觸甜味時，大腦會開始釋放多巴胺等物質，能通過神經傳導帶來幸福感。

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關鍵字：

喝茶, 喝茶時機表, 小紅書

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