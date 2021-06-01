fb ig video ETtoday search mobile

骨盆前傾小心胖腿、凸小腹！5招改善動作同時瘦腿翹臀　體態更修長

>

▲▼5動作改善骨盆前傾。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲改善骨盆前傾問題可幫助瘦腿、平坦小腹，體態更修長。（圖／翻攝IG@miyayeah、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　圖／翻攝小紅書@双鱼小虎牙、@20岁的小简单

有不少女生其實並不胖，但因為走路姿勢不對或常翹腳、坐姿歪斜導致骨盆前傾，而使大腿越來越粗壯、小腹凸出，影響體態，看起來腿短又粗壯。想改善骨盆前傾其實也不難，把以下5個動作學起來，每天只要10分鐘，做個一週就能感覺到腰部、臀型變得緊實，大腿也會慢慢變細，體態變好，視覺上看起來曲線也更修長。

▲▼5動作改善骨盆前傾。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

1.側臥提膝

先側躺於地面或瑜伽墊上，雙腿伸直，一腳放於地上，一腳懸於半空中，將懸空那側腿慢慢往身前彎曲，要有意識地以大腿帶動小腿屈膝，維持30秒為一組，左右腿各做5組。

▲▼5動作改善骨盆前傾。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

2.伸展大腿前側

先以坐姿將雙腿彎曲往回勾於臀部兩側，讓臀部坐於雙腿間，慢慢向後平躺，再以手抓握兩腳腳踝，感受大腿前側的拉伸感，維持30秒為一組，共做5組。

▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

3.側臥內抬腿

先側躺於地面，以靠近地面那側手肘支撐身體，將上方那側腿向前彎曲立於身前，下方那側腿伸直向上抬起，維持懸空30秒為一組，左右腿各做5組。

▲▼5動作改善骨盆前傾。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

4.空中腳踏車

仰臥後將雙腿抬到空中，像騎腳踏車那樣讓雙腳在空中交叉向前踩動，維持踩踏1分鐘不要停下，做完1分鐘可稍微休息一下，共做3組。

▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

5.俯臥曲腿

先將雙腿伸直，俯臥於墊子上，雙腿併攏向臀部方向慢慢彎曲並抬頭，感受背部的拉伸感，維持30秒為一組，共做5組。

►減肥不減胸！「胸部縮水5大原因」快避開　有氧運動過度也NG

►5個讓你「不知不覺就發胖」的壞習慣！　第3條超容易被忽略

►經常覺得疲勞要小心！錯誤減肥5大徵兆　難怪瘦沒多久又復胖

關鍵字：

減肥, 瘦身, 骨盆前傾, 改善動作, 小運動, 瘦腿, 瘦腰, 翹臀, 臀型, 緊實, 體態

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

最寵老婆的「聽某嘴」3大星座男！Top 1在外霸氣、回家反差大

最寵老婆的「聽某嘴」3大星座男！Top 1在外霸氣、回家反差大

「你停課14天，我減壽14年」　吉卜力惡搞梗圖說出媽媽們的心聲

「你停課14天，我減壽14年」　吉卜力惡搞梗圖說出媽媽們的心聲

國外網紅狂曬！像「打開一座山」的香氛蠟燭　隨便拍都美爆

國外網紅狂曬！像「打開一座山」的香氛蠟燭　隨便拍都美爆

骨盆前傾小心胖腿、凸小腹！5招改善動作同時瘦腿翹臀　體態更修長 麥當勞包裝變紫色！聯名BTS太逼人　除了浴袍、薯條小包，竟還有特餐 「美式休閒」到底怎麼穿？2款平價球鞋是靈魂　簡單輕鬆又有型 髒髒馬卡龍、「起司蛋糕界的愛馬仕」難抗拒！4間人氣甜點不出門就能吃 「每日喝茶時間表」萬人瘋傳！　早餐喝紅茶、傷心時喝這款，有益健康 七款新乾洗手推薦！diptyque首款堪稱史上最美、嬌蘭蜂蜜香氣好療癒 日本正流行「斜掛襯衫」！把長袖在胸前打個結　蹦出新造型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面