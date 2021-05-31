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Kevin老師解答關於眼霜的3大迷思！怕長肉芽注意「2件事」

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▲▼Kevin老師解答眼霜3迷思。（圖／翻攝ＩＧ）

▲眼周保養得好就不容易顯老。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

眼周肌膚非常薄又脆弱，老化的第一道痕跡通常就是出現在眼睛，但針對眼部保養，或許你也有以下這些疑問：一定要用眼霜嗎？長肉芽是眼霜的關係嗎？眼霜能改善眼袋、淚溝嗎？時尚美妝專家Kevin老師就針對以上3個超多人有的眼霜疑問迷思，一一解答，快來看看你的觀念是否正確。

▲▼Kevin老師解答眼霜3迷思。（圖／翻攝ＩＧ）

▲臉部用的乳霜也可用來寶養眼周。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

眼周保養一定要用眼霜嗎？

Kevin老師表示，眼周不是只能用眼霜保養，其實用臉部用的乳霜帶過眼睛周圍，也一樣能幫助眼部達到保養的作用。但想用乳霜直接保養眼周肌膚有個前提很重要，必須使用沒有標示「請避開眼睛周圍」的乳霜才可以。

如果眼周肌膚有較為明顯的黑眼圈或比較浮腫、泡泡眼等問題，單靠乳霜就會不夠，可能就會需要使用有添加咖啡因等成分的眼霜。

眼霜能解決眼袋、淚溝等眼周問題？

有些人的淚溝跟眼袋，是跟本身骨骼或是肌肉組織有關係，Kevin老師提醒，不是所有的眼周肌膚問題都可以透過眼部保養品來解決。

像是因為膠原蛋白跟脂肪流失，造成凹陷的眼袋，需要借助醫美療程，甚至有些脂肪過度堆積的眼袋，保養品也沒有辦法幫助消除、改善，也需要諮詢醫美醫師，才有可能解決。

▲▼Kevin老師解答眼霜3迷思。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Kevin老師提醒，容易長肉芽的人別過度按摩。（圖／翻攝IG@ahc.official）

用眼霜可能會長肉芽？

曾有皮膚科醫師表示，肉芽跟眼部保養品並沒有一定關係，俗稱肉芽的脂肪粒，最主要是因平時沒做好防曬或是護膚手法不當，導致肌膚發炎、有小傷口，皮膚在修復這些小傷口時，形成過多的角蛋白，不全然是眼霜的問題。

Kevin老師也提醒，如果本身是肉芽的好發者，平常使用眼部保養品的時候，要注意別過度按摩，或拉扯到眼周肌膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 眼霜, 眼周, 眼部保養, 眼周保養, 迷思, 疑問, 解答, 冷知識

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