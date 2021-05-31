必備防疫小物！萊恩無線充電器還能UV殺菌、姓名印章一秒完成實名制

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防疫日常肯定少不了一些必備單品，無論是出門在外還是回家之後的消毒工作通通不能馬虎，且這些防疫小物不但實用更擁有超Q的高顏值，下面四款非常時期推薦單品趕快手刀買起來。

＃萊恩UV殺菌無線充電器

超人氣的韓國卡通 Kakao Friends近期因應疫情推出了這款「萊恩UV殺菌無線充電器」不僅我們需要消毒，手機等3C產品等如此貼身的用品當然也需要殺菌，而不得不說這款簡直是CP值大爆炸！除了將3C放入即可UV殺菌以外，它還同時擁有電子鬧鐘以及無線充電的功能，三個功能一次解決絕對是物超所值的選擇。

▲萊恩UV殺菌無線充電器（圖／翻攝自store.kakaofriends.com，下同）

殺菌的部分只要簡單將要消毒的物品放置於盒內螢幕上便會開始倒數60秒，如此一來就可以輕鬆達到殺菌的效果；若要充電的話就把手機等電子產品放在外盒一處「十字標誌」上就會立馬進行充電，而充電時機身也會亮起藍燈便於大家判斷是否有成功充到電；最後也最實用的功能非LED鬧鐘莫屬了，純白簡約設計搭配可愛的黃色萊恩坐在一旁，早晨起床再也不是痛苦的事簡直太療癒了。

▲萊恩UV無線充電器功能三合一，一機就能完成UV殺菌、無線充電還能當作LED鬧鐘使用。

＃玩具總動員乾洗手

現在出門人人都必須隨身攜帶一瓶乾洗手，摸過任何東西後都要噴個幾下才安心，為此《玩具總動員》一口氣推出了胡迪、巴斯光年以及三眼怪這三款不同造型的乾洗手要用可愛陪伴大家防疫，小小一瓶輕巧方便攜帶且每次使用肯定都會被萌到，為你帶來一整天的好心情。

▲玩具總動員乾洗手（圖／翻攝自miravivi.com.tw）

此系列玩具總動員乾洗手除了茶樹精油外也添加了蘆薈，解決了不少人苦惱於手部粗糙的問題，防疫的同時也要細心呵護肌膚，乾洗手原本就是超級搶手的防疫小物，這次再加上如此軟萌的包裝設計肯定會賣到缺貨，喜歡的人趕快手刀丟進購物車吧。

＃姓名＋電話印章

疫情期間進出所有場所都採以實名制、實聯制，每到過的地方就要留下姓名、電話或是拿出手機瘋狂掃描QRcode，雖然是必須實施的，但也困擾許多長輩們，設計品牌巧巧畫推出的這款「姓名＋電話印章」絕對是適合每個人的必備防疫小物，只需要花一秒鐘輕鬆蓋下就能完成實名制登記，同時也省下了碰觸公用筆帶來的風險，不得不說真的非常方便，趕快幫家中的長輩們準備一個，但也要多呼籲非必要少出門，記得戴口罩。

▲姓名＋電話印章（圖／翻攝自pinkoi.com）

＃洗手寶貝球

這段期間讓許多爸媽頭痛的想必是提醒孩子們洗手就要照三餐喊，而喊了之後有沒有確實仔細洗乾淨又是另一個問題，為此日本職人研發出這款「PULUPULU洗手寶貝球」整體設計猶如果凍的外型，保證讓孩子們愛不釋手就像在體驗玩玩具一樣的樂趣。

▲洗手寶貝球（圖／翻攝自labushop.91app.com，下同）

這款特殊造型肥皂不但外型可愛撩人，成分上使用天然的酸豆植物以及甘油，幫孩子們殺菌同時也達到保濕的效果，此系列共有森林、花朵以及海洋三款造型供大家選購，如此療癒的設計肯定深得小孩們的心，說不定會養成愛洗手的好習慣。

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