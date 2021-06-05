居家防疫生活不無聊！你畫我猜、 Cookpad家常食譜　四款APP載起來

編輯／ChiNg 圖／翻攝自App Store

疫情持續升溫全台三級防疫延至6／14，面對必須待在家裡近乎一個月的處境許多人每天醒來第一個想法肯定都是「好無聊」，小編特蒐四款防疫時期必載APP無論是叮嚀自己去運動還是追劇、玩遊戲通通都有。

＃「30天居家健身鍛鍊」：拒當一坨會呼吸的肉

這款小編自己也愛不釋手、天天都用，就算不能去健身房也沒關係這款居家健身APP的設計非常貼心將大家想要練的部位分為腿、臀、手臂以及ABS腹部鍛鍊，每個部位都各自有30天份不同的訓練菜單且還能個性化選擇難易度讓大家依需求及能力自行調整，最深得人心的功能就是當你運動時系統還會有教練的聲音提醒你一些該注意的細節，及告訴你這個動作帶來的好處，讓在家運動也好像擁有私人健身教練。

＃「KKTV」：追劇就是生活

除了許多人都有的Netflix以外這次小編要推薦另一款同樣非常好用的影音串流平台KKTV，喜歡日劇或是動漫的人肯定不能錯過，防疫生活少不了追劇，KKTV不僅擁有豐富的劇，更新速度極快，還支援離線收看讓大家可以先以WIFI下載好之後再一次看個夠，由資深達人的推薦行榜也有參考價值與信服力，絕對是哈日族們的首選。

＃「toki你畫我猜」：在家還是要有朋友

不喜歡打線上遊戲的話這款APP同樣讓你能體驗多人連線的樂趣，只要呼朋引伴都來下載就可以跟朋友們一起玩許多小遊戲，像是你畫我猜、狼人殺、誰是臥底等趣味遊戲，玩累的話還可以進入聊天室輕鬆閒話家常、交朋友，讓你的社交能力不因防疫而退步。

＃「Cookpad」：防疫鍛練廚藝

相信大家都快吃膩了外送，那不如來嘗試自己親手做吧，這款APP把小編從廚房菜鳥變成了熱愛烘焙的人，不管是正餐、飲料還是甜點所有食譜應有盡有且通通免費，食譜來源為所有使用者們互相分享自己的經驗整理而成，因此大家可以選擇與自己口味相符的來參考，即便不熟悉做菜也沒關係所有步驟、食材都貼心的幫你仔細列出來，只要照著做絕對美味。

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