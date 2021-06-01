fb ig video ETtoday search mobile

韓素希掰了「最強小三」新造型更撩人！　S曲線加長腿電力破表

>

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲南韓女星韓素希（韓韶禧）出演新劇《無法抗拒的他》 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星韓素希（韓韶禧）出演新劇《無法抗拒的他》，飾演22歲大學生「劉娜比」與男神宋江飆戲，她更在IG PO出私房美照寵粉，韓素希頂著逆齡空氣瀏海，露出精緻巴掌臉蛋，順勢帶貨南韓設計師包款Joy Gryson ，且長腿與S曲線齊發，姣好體態讓粉絲暴動。

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希最新學生風造型曝光。（圖／翻攝自IG）

韓素希、宋江新劇《無法抗拒的他》即將在6月19日登場，近日她於IG公開美照，韓素希頂著逆齡的空氣瀏海，精緻臉孔很唯美，身穿輕便的白T恤與短褲仍是氣場十足，露出修長美腿增添火辣氣息。為演繹南韓設計師包款Joy Gryson ，韓素希換身造型，以IKE薰衣草紫連身裙出鏡，白皙肌膚顯得吹彈可破，同時方領剪裁順著姣好身材而下，將豐滿上圍襯托得十分性感，輕輕鬆鬆電翻粉絲。

▲韓素希 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希以一套BLANC & ECLARE牛仔套裝側坐在地擺拍 。（圖／翻攝自IG）

另外，為迎合新戲飾演22歲大學生「劉娜比」，韓素希也綁起俏麗馬尾，以一套BLANC & ECLARE牛仔套裝側坐在地擺拍，俐落剪裁呈現率性氛圍，同時白皙美腿見客， 展現超乎過往的青春氣息，瞬間甩去《夫婦的世界》中最強小三的形象，讓網友驚艷：「學院風好美」、「可甜可性感就是韓素希」、「期待新劇」。

關鍵字：

韓素希, 宋江, 夫婦的世界, Joy Gryson, 無法抗拒的他

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

最寵老婆的「聽某嘴」3大星座男！Top 1在外霸氣、回家反差大

最寵老婆的「聽某嘴」3大星座男！Top 1在外霸氣、回家反差大

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

朴信惠度假風畫報美成「逆生長少女」　替上回挨批「老氣」成功雪恥

朴信惠度假風畫報美成「逆生長少女」　替上回挨批「老氣」成功雪恥

「你停課14天，我減壽14年」　吉卜力惡搞梗圖說出媽媽們的心聲 骨盆前傾小心胖腿、凸小腹！5招改善動作同時瘦腿翹臀　體態更修長 髒髒馬卡龍、「起司蛋糕界的愛馬仕」難抗拒！4間人氣甜點不出門就能吃 麥當勞包裝變紫色！聯名BTS太逼人　除了浴袍、薯條小包，竟還有特餐 「美式休閒」到底怎麼穿？2款平價球鞋是靈魂　簡單輕鬆又有型 宋仲基童顏「牛奶肌」大逆齡變20歲！「床照」洩女友視角 絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮　一支搞定超方便　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面