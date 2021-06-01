韓素希掰了「最強小三」新造型更撩人！　S曲線加長腿電力破表

▲南韓女星韓素希（韓韶禧）出演新劇《無法抗拒的他》 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星韓素希（韓韶禧）出演新劇《無法抗拒的他》，飾演22歲大學生「劉娜比」與男神宋江飆戲，她更在IG PO出私房美照寵粉，韓素希頂著逆齡空氣瀏海，露出精緻巴掌臉蛋，順勢帶貨南韓設計師包款Joy Gryson ，且長腿與S曲線齊發，姣好體態讓粉絲暴動。

▲韓素希最新學生風造型曝光。（圖／翻攝自IG）

韓素希、宋江新劇《無法抗拒的他》即將在6月19日登場，近日她於IG公開美照，韓素希頂著逆齡的空氣瀏海，精緻臉孔很唯美，身穿輕便的白T恤與短褲仍是氣場十足，露出修長美腿增添火辣氣息。為演繹南韓設計師包款Joy Gryson ，韓素希換身造型，以IKE薰衣草紫連身裙出鏡，白皙肌膚顯得吹彈可破，同時方領剪裁順著姣好身材而下，將豐滿上圍襯托得十分性感，輕輕鬆鬆電翻粉絲。

▲韓素希以一套BLANC & ECLARE牛仔套裝側坐在地擺拍 。（圖／翻攝自IG）

另外，為迎合新戲飾演22歲大學生「劉娜比」，韓素希也綁起俏麗馬尾，以一套BLANC & ECLARE牛仔套裝側坐在地擺拍，俐落剪裁呈現率性氛圍，同時白皙美腿見客， 展現超乎過往的青春氣息，瞬間甩去《夫婦的世界》中最強小三的形象，讓網友驚艷：「學院風好美」、「可甜可性感就是韓素希」、「期待新劇」。