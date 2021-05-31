髒髒馬卡龍、「起司蛋糕界的愛馬仕」難抗拒！4間人氣甜點不出門就能吃

編輯／ChiNg

疫情延燒對於美食部落客以及吃貨們來說簡直是痛不欲生，不能親自踩點每一家口袋名單也沒關係，小編推薦四家提供外送、宅配服務的美食，讓大家即便出不了門仍然能品嚐美味。

＃山姆安娜

所在縣市：台中市

備註：提供台中西區／南區／中區／北區外送服務，有意訂購者請於中午12點前完成訂購，餐點將於下午3點至5點送達

這家可以說是以麵包店的平價來販售網美甜點店的水準，熱門商品之一的抹茶布丁泡芙超大顆卻百元有找，大口咬下外皮酥脆，搭配甜度適中且不油膩的內餡簡直恰到好處，抹茶味也非常濃郁，份量足夠只需要一顆泡芙就能解決一餐非常推薦；另外店員也非常推薦芋頭生乳捲，芋頭內餡都是當天現做很新鮮可口，且真材實料吃得到一顆顆的芋頭塊，喜歡芋頭的人絕對不能錯過。

＃客滿甜點工作室

所在縣市：彰化市

備註：疫情期間全面宅配，不定期開放訂單請直接私訊店家

想必大家都吃過色彩繽紛的馬卡龍，夢幻的少女色系簡直是人見人愛，但你一定沒吃過提拉米蘇版的馬卡龍，看起來像極了「髒髒馬卡龍」非常有創意，內餡採以蛋奶醬混合奶油乳酪製作而成順口不油膩，再搭配提拉米蘇的靈魂食材沾了咖啡蘭姆酒的手指餅乾最後再撒上一層濃郁的可可粉，整顆非常飽滿絕對會讓你一顆接著一顆停不下來。

＃喵！是可麗露

所在縣市：花蓮縣

備註：如需訂購可以直接私訊臉書粉專

喜歡可麗露的人有福了！來自花蓮的人氣可麗露讓你防疫也能在家品嚐到，有多種口味由店家隨機配送，雖然不可挑選但每一種口味都很好吃所以不必擔心踩雷，由於尺寸上設計為迷你版的可麗露因此不會讓人吃到很膩、恰到好處，店家也建議大家收到貨之後可以先放進冰箱一陣子再吃會有不同的口感。

＃CheeseCake1

所在縣市：桃園市

備註：目前無現貨供應，需提前三到五天至官網訂購

捨不得買精品包沒關係，這家號稱「起司蛋糕界的愛馬仕」也能滿足你的味蕾，不管是外包裝還是蛋糕本身的口感絕對都彷彿世界精品等級的精緻，無論要當作禮物還是自己吃都非常適合；一盒共有四種口味組合而成分別為原味、藍莓、玫瑰以及檸檬，不管你偏好甜的、酸的還是帶有水果香氣的通通都有，而起司蛋糕本身使用的是含有70％的乳酪因此非常濃郁，起司控們絕對難以抗拒。

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