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「倉鼠收納包」肉肉臉擠一坨超Q萌　瑪利歐露營小物在家也可以野餐

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編輯／ChiNg

苦悶無聊的生活就是需要一些可愛療癒的東西來為生活增添樂趣，日本購物平台YOU＋MORE！總是能將Q萌的小動物們做成各種吸睛又實用的日用品，而這次則是以呆萌的倉鼠為主題設計出一系列小收納包，超逼真的造型設計彷彿一隻隻真的小倉鼠就在眼前。

▲▼倉鼠小袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲倉鼠收納包。（圖／翻攝自felissimo.co.jp，下同）

無論是哪一款造型都有各種不同品種、花色的胖嘟嘟小倉鼠擠在一起，肉肉臉整個貼在收納包內部就像透明倉鼠盒的模樣，再加上底部以柔軟蓬鬆的絨毛打造而成，整體猶如溫暖的可愛鼠窩療癒指數破表。

▲▼倉鼠小袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）▲▼倉鼠小袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

此系列共推出三款造型，且各自皆有正、反面的造型設計，大家可以同時看到正面的俏皮鼠鼠也能翻過來看見淘氣的背影，這款收納包的設計感實在是非常精緻與用心，喜歡的話千萬不要錯過。

▲▼倉鼠小袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）▲▼倉鼠小袋。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

另外許多人從小到大的玩伴任天堂以大家為之瘋狂的「超級瑪利歐」為主題設計出一系列戶外生活雜物，包括造型折疊椅、坐墊、夜燈等各種單品應有盡有，把無敵星星、蘑菇、火之花等遊戲中的經典元素打造成多款既實用又令人懷念的造型物件，絕對值得買來紀念一番。

▲▼超級馬力歐周邊。（圖／翻攝自store-jp.nintendo.com）

▲全系列預計於6月底在日本開賣，有興趣的人請持續鎖定官網最新消息。（圖／翻攝自store-jp.nintendo.com，下同）

而其中最吸睛的非這款「問號方塊保冷袋」莫屬，遊戲中只要撞一下每次都會彈出不同驚喜的問號方塊深受許多人喜愛，不僅使用了鮮豔奪目的黃色，上面大大的問號也讓人好奇心大發更顯神秘，這次則是被設計成保冷袋讓大家無論出外露營還是開車時都能享用冰涼的飲料，不如就買一個來體驗看看會從袋子裡拿到什麼飲料的樂趣，肯定非常有趣。

▲▼超級馬力歐周邊。（圖／翻攝自store-jp.nintendo.com）

而全家也趁著夏日將近推出了Hello Kitty主題的多款生活用品，包括療癒造型的冰霸杯、保鮮盒以及保溫袋等，而其中最令人期待的絕對是這款「Hello Kitty冰霸杯提袋組」有草莓款以及派對款兩種造型供大家選購，現在出門在外環保杯已經是基本配備，而對於機車騎士以及學生而言若此時擁有一個冰霸杯提袋肯定會大大提升便利性，此系列組合共含有一個提袋以及一個環保吸管，CP值破表非常實用且划算。

▲▼全家hello kitty 周邊。（圖／翻攝自mart.family.com.tw）

▲Hello Kitty冰霸杯提袋組欠收藏。（圖／翻攝自mart.family.com.tw）

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關鍵字：

療癒, 小物, 日本, 倉鼠, 任天堂, 瑪力歐

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