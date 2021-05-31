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凱特穿H＆M打疫苗盡顯纖瘦身材　威廉王子露大肌肉讓網友臉紅了

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▲▼ 凱特與威廉王子 。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

▲凱特穿H&M奶油白上衣搭& Other Stories牛仔褲，注射新冠肺炎第一劑疫苗。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王子妃日前於倫敦科學博物館接種第一劑新冠肺炎疫苗，她於官方IG分享照片，並感謝醫護與抗疫人員的辛勞，而她非公務行程時最愛的穿搭也曝光，白上衣與牛仔褲正是她休閒時光最喜歡的造型，而且都出自平價快時尚品牌，上衣是千元有找的H&M、牛仔褲則是H&M集團旗下品牌& Other Stories。

▲▼ 凱特與威廉王子 。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

▲凱特私下喜歡穿休閒感的牛仔褲。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

為方便醫護在手臂上注射新冠肺炎疫苗，凱特當天特別穿上H&M短袖奶油白衣，免去再捲起袖子的麻煩，搭配& Other Stories直筒牛仔褲，纖細手臂與腰身讓網友直呼「三寶媽好瘦」。向來注重合宜打扮的她，唯有非公開行程與私下與家人相處時光，才會套上最愛的牛仔褲，即便執行公務的場合要打網球或射箭等活動，她也避免穿休閒感的牛仔褲，而穿九分黑褲或寬褲上陣。

▲▼ 凱特與威廉王子 。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

▲威廉王子接種疫苗時，露出精壯手臂讓網友全歪樓了。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

威廉王子則早妻子凱特一周接種疫苗，他也在官方IG分享挽起衣袖注射的照片，他露出精壯手臂，讓網友全歪樓，紛紛留言「王子有練過」、「我臉紅了」、「第一次看見王室人員露肌肉」。

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關鍵字：

凱特, 威廉王子

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