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楊冪「超狂液態裙」辣翻！　高開衩曬白皙美腿網暴動

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▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星楊冪有「腿精」封號 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪有「腿精」封號，憑藉細長美腿與迷人電眼擄獲大批粉絲，近期她出席品牌活動，造型更是美出新高度，楊冪身穿一套水藍色禮服，向上開高衩露出一雙修長美腿，加上貼身剪裁相佐，身材毫無死角，令粉絲驚艷。

楊冪活動代言接到手軟，高人氣不可小覷，近期出席公開活動，相中一套ARIAMO水藍色亮片禮服，緊身剪裁完美迎合她纖細的S曲線，而佈滿全身的亮片，則讓楊冪在走動之餘閃閃發光，仿佛美人魚般亮眼。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪身穿一套ARIAMO水藍色亮片禮服 。（圖／翻攝自微博）

不光如此，胸前的深V線條將好身材大方呈現，楊冪露出鎖骨線條以及傲人上圍，隨著視線向下，更以高開衩裙襬，一雙招牌美腿映入眼簾，最後以Rene Caovilla黑色高跟鞋收尾，讓人想忽視也難。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪曾以高訂品牌Antonio Grimaldi淡紫色平口羽毛裝亮相 。（圖／翻攝自微博）

回顧先前楊冪也曾以高訂品牌Antonio Grimaldi淡紫色平口羽毛裝亮相，不同於此次的露腿造型，而是以平口剪裁襯托白皙肌膚，楊冪纖細鎖骨線條與直角肩一覽無遺，再運用遍佈裙身的羽毛點綴，層層流蘇材質豐富視覺效果，在行走之餘也翩翩起舞，增添不少仙氣，也讓粉絲見識到楊冪多種風格都完美拿捏。

關鍵字：

楊冪, 女星, 造型

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