敲開守護地球的大門！勞力士挺「竭力改變世界的勇者」喚起社區變革、擁抱環保意識

記者萬玟伶／綜合報導

從太空看向地球，在地球表面積約佔71％的海洋，讓地球在深邃的宇宙中，是顆閃著耀眼光芒的湛藍星球，然而這顆星球上的人類活動，對待生命起源的海洋卻不太友善。

2019年，勞力士啟動「保護地球，恒動不息（Perpetual Planet）」計畫以支持國際重要人士和關鍵組織，應對當下更急遽的環境挑戰。一時之選的合作夥伴，除了知名的國家地理學會，由海洋生物學家兼探險家席薇亞・厄爾（Sylvia Earle）於2009年發起的「藍色使命（Mission Blue）」計畫，更為勞力士與全世界，敲開守護海洋的大門！

藍色使命 Mission Blue

幾乎將整個人生奉獻給海洋的席薇亞・厄爾，徜徉海底長達40年時間，帶領團隊潛進深海探險研究百餘次，過程中更發現數千海洋物種，被《紐約時報》冠以「深海女王」之名的她，可謂眾望所歸。

▲「深海女王」席薇亞・厄爾。（圖／勞力士Rolex提供，下同）

勞力士在2014年開始支持「藍色使命」計劃，源起於席薇亞・厄爾有感人類面對海洋始終欠缺該有的敬畏與關愛。「人們有時會問我，『海洋面臨的最大問題是什麼？』當然，那就是我們放入海洋的東西（污染），以及我們從海洋取走的東西（大量資源），但我認為最大的問題是無知——人們不知道為什麼要關心海洋。」

席薇亞・厄爾不只為海洋說了重話，她對海洋保護的刻不容緩也完全顯現在行動上，那便是鼓舞大眾「從自己開始」的環保變革。只要當地居民、群體發現自己倚賴生存的海洋環境遭受破壞，或發現對特定物種保護有重要意義的海域，就能在「藍色使命」計畫網站（mission-blue.org）填寫提名「希望點」的申請表。經由專家進行評估，進而保護這些對海洋物種至關重要，或社區依靠健康的海洋環境維持生計的地方，一步步連結成全球海洋保護網絡。

2009年迄今收穫頗豐，目前在各地社區與專家、保育團體的努力下，全球已有130多處「希望點」在眾人關注下重獲生機，其中在2019年勞力士加入計畫後，更在短短一年時間內設立21處。包括知名的加利福尼亞灣（Golfo de California）、位於印尼的布納肯海洋公園，都是備受矚目的希望點之一，同時也見證了在地漁民及潛水愛好者，如何匯聚每個人看似微小的力量，也要極力恢復海洋環境的決心。

和勞力士雄才偉略大獎得獎者們一起改變世界

2019年獲得勞力士雄才偉略大獎的5位獲獎者，來自不同領域，從醫療技術、廢料循環到搶救野生動物並帶動在地發展，皆在各自領域大有斬獲，也代表著勞力士自RAE設置以來，關注且支持的不同面向。

祖奧．坎波斯．席爾瓦 (João Campos-Silva)

分佈在巴西亞馬遜森林的「巨骨舌魚」，是世上體型最大的淡水魚，最重可達200公斤，過去是亞馬遜人的主食之一。在巴西漁業生態學家祖奧．坎波斯．席爾瓦「介入」當地生態前，巨骨舌魚已經因為過度捕撈等因素，面臨幾乎滅絕的慘況。為扭轉巨骨舌魚的未來，祖奧．坎波斯．席爾瓦選擇與當地社團、捕魚業積極合作，試著從關閉小型捕魚湖泊、建立在地居民漁業管理的概念開始，逐步將巨骨舌魚的數量回升30倍之高，甚至原本也飽受絕種威脅的海牛、巨型水獺、巨型龜種及黑凱門鱷，也都同步回到棲地。

▲祖奧．坎波斯．席爾瓦（左）與當地居民一同保護巨骨舌魚，增加了當地社區的收入，令社區生活更加繁榮，並帶來學校、醫療保健及就業機會，婦女更首度可依靠專業捕魚謀生。

克里蒂·卡朗斯 (Krithi Karanth)

在印度，由於人類不斷開墾擴地，導致野生動物生存面積被擠壓，更不時引發野生動物誤闖入農地莊稼，導致與人類之間的衝突傷亡與財物損失。然而想要爭取在地人對保育的支持，如何降低居民對野生動物的反感相當重要。克里蒂·卡朗斯因此在2015年為野生公園周遭的村民提供免費電話熱線Wild Seve，並在學校設立「保育教育計畫」，希望藉由更快速地提供賠償居民損失，同時將「與自然共生」的保育概念從小紮根，讓野生動物的保育工作，能在當地居民的理解與支持下順利進行。

▲無獨有偶的，生長於印度的克里蒂·卡朗斯，也看見了「人類與自然爭地」的急迫問題。

葛瑞格˙庫爾坦 (Grégoire Courtine)

熱愛運動的葛瑞格˙庫爾坦，同時也是一名神經科學家，在工作領域上，他對於大腦如何控制身體活動相當有興趣，在一次遇到一名也同樣熱愛運動，但因脊髓受傷不得不放棄的年輕人，更讓他決心研發出具革命性的脊髓修復療法。備受勞力士青睞且感動的獲獎關鍵，即是葛瑞格˙庫爾坦現正進行的電子「橋樑」系統，此系統主要利用無線技術，記錄大腦控制運動的信號，再以電流刺激腰椎脊髓，促進脊髓神經元再度生長。短程目標是能協助癱瘓的患者站立，或倚靠拐杖等輔助器材短距離行走；長遠目標則是將「橋樑」植入腦脊，再借助其他器具，讓患者重新拾回行走的自由。

▲葛瑞格˙庫爾坦（右）研發的電子「橋樑」系統，有望普及，讓癱瘓患者重新擁抱站起行走的機會。

汪郁雯 (Miranda Wang)

全球行之有年的資源回收，實際成效如何？現年才25歲便已是一位科技企業家的汪郁雯，求學期間曾目睹大量塑膠廢棄物無法有效回收，只能大量堆填或倒入海洋，自此決定將「回收塑料再生產」視為職志。近年她成功募集資金，在矽谷創立Novoloop公司，積極研發將塑膠廢棄物轉變成高價值物料的技術，過程中也極力降低二氧化碳排放量，致力減少地球負擔。未來如汽車、電子和紡織產業等，都有望使用這些回收物料，共同加入環保行列。

▲汪郁雯在求學期間，便將「回收塑料再生產」視為未來志業。



布萊恩˙基塔 (Brian Gitta)

在台灣早已消聲匿跡的瘧疾，在非洲等地卻還是在地居民以及兒童每日都要面臨的死亡威脅。事實上以現代醫學來說，瘧疾並非不治之症，但患者康復的關鍵就在於快速診斷、立即治療。過去要測試是否感染瘧疾，不外乎先抽血，再由分析師就顯微鏡等工具檢驗，但這樣的過程不少於30分鐘。年僅26歲的布萊恩˙基塔，利用自己對於資訊科技的興趣與專精，集結團隊，成功設計出一款手提式電子設備Matiscope，它的驚人便捷度在於，只要將手指清潔乾淨放入裝置，2分鐘內就能透過光線及磁力檢測瘧疾寄生蟲是否存在體內，不用抽血檢驗就能判斷是否感染瘧疾，進而爭取時間，拯救更多寶貴生命。

▼布萊恩˙基塔，利用自己對於資訊科技的興趣與專精，讓瘧疾更快被發現與治療。