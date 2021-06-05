凱特最愛的小白鞋是這兩雙　不用2,000元和王子妃穿同款

▲凱特於蘇格蘭拜訪漁夫社區時與小朋友親切互動，腳穿法國品牌VEJA經典小白鞋。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

儘管運動鞋、老爹鞋當道，英國凱特王子妃於公開場合所穿的休閒鞋款，只有小白鞋，因為看起來不過分粗獷，又流露清新氣息，與她的褲裝很合襯，她最愛穿的兩雙小白鞋，分別來自法國品牌VEJA與義大利品牌Superga，且她只挑經典款，讓人百看不厭。

▲凱特（右）穿VEJA小白鞋方便活動，與威廉王子在他們初次相遇的母校聖安德魯斯大學種樹。（圖／路透社）





▲凱特穿的VEJA經典ESPLAR休閒鞋古銅金V字款，約3,400元。（圖／翻攝VEJA官網）



日前凱特造訪蘇格蘭的漁夫社區、與老公威廉王子重返兩人初相識的母校聖安德魯斯大學，都穿法國VEJA經典斜「V」字樣休閒鞋款ESPLAR，方便她蹲下與小朋友互動與進行種樹活動。VEJA講求環保，鞋面材質以玉米廢料代替皮革，中底與大底部分則由可回收的塑料瓶和亞馬遜橡膠製成，凱特所選的款式為古銅金色V字與鞋跟裝飾，另有許多顏色可供選擇。

▲凱特打網球穿Ralph Lauren針織衫，腳上是Superga 2750白色帆布鞋。（圖／路透社）

凱特另一小白鞋愛牌是已有百年歷史的義大利品牌Superga，成功研發史上第一雙橡膠鞋底網球鞋，也引領歐洲帆布鞋時尚，她所穿的是風格簡潔的Superga 2750白色帆布鞋，包括名導演史蒂芬史匹柏、好萊塢女星潔西卡艾巴、克莉斯汀史都華都是擁護者，不到2,000元便能擁有。

▲Superga招牌2750白色帆布鞋，1,880元。（圖／翻攝Superga官網）