學霸推薦必學「8招有效提升記憶力」　任何人都適用的完美學習法

優秀的工作效率不只可以準時下班，不少心理學研究也指出工作效率佳的狀態可以減輕心理負擔、增加工作成就感及滿意度，而且效率也常是公司人事考核的項目之一。（沒有老闆喜歡效率差的員工！）其中，高效率又可延伸至「記憶力」優化，其實記憶力不光能透過平日的訓練加以強化，還有許多秘招可以幫助你把重要之事記得更牢。下列編輯將整理常見且任何人都適用的8種記憶學習法，花點時間好好培養這軟實力吧！

增強記憶力方法1：測試效應

▲8種記憶學習法。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）



第1個增強記憶力的方法就是「測試效應」，也就是藉由「測驗」、「考試」來幫助長期記憶或提高後設認知（對自己認知過程的思考，進而持續嘗試其它學習計畫）的意思。過去也有不少實驗是將學生分為A和B兩組閱讀短文，A組每次閱讀後只需複習即可；而B組讀完則要馬上隨堂考，兩組皆需參加兩日後及一週後的測驗，測驗結果發現不論是兩日後還是一週後，有進行隨堂考的B組成績皆高於A組，而且隨著時間越久差距越大，可見測試效應有助於記憶力。

增強記憶力方法2：提取效果

第2個方法為「提取效果」，也就是把所讀的內容表現於外，包括：考試默背、討論、報告發表、寫作歸納等，試著把你記入的東西再提取出來使用。也有研究是一樣將學生分成A和B兩組背書，A組採臨時抱佛腳的複習方式；而B組則是任選上述的提取方式練習，在第一次測驗時A組表現較佳，但過一陣子再進行第二次測驗時卻發現B組記憶力較持久。

雖然提取會增加學習困難，但越是困難的學習就越是難忘，編輯自己也很推薦各位職場人練習「提取效果」記憶法，在任何會議或報告中可以更侃侃而談！

增強記憶力方法3：分散學習效果

明明很努力每天複習可效果還是不佳？編輯推薦你第3個方法「分散學習效果」，有不少實驗證明分週讀完一本書的人，比一天就高效讀完全部的人，測驗成績還要來得高，這是因為集中學習屬於短期記憶，而間隔學習進行二次、三次的重複提取反而可以增強長期記憶，此方法編輯很推薦給想學語言、詞彙的職場人，可以試著將欲記起的東西分批、分量學習，並每隔一段時間就複習一遍！（不要強求自己在一天就要記住全部，這樣反而什麼都記不起）

增強記憶力方法4：交替效果

第4個方法「交替效果」其實又要回到上述所說「越是困難的學習就越是難忘」，集中學習一件事可以在短時間發揮最高效益，但卻無法持久（大家應該都有過今天努力背了100個單字，但明天就忘記一半以上的經驗吧？），研究指出交替學習可以刺激大腦提升長期記憶效率，例如：一日的讀書計畫安排2種不同科目、工作上的代辦清單也可以安排2-3個任務交替進行，能提升效率及記憶力。（一件事做太久或時間拉長，效率反而變低）

增強記憶力方法5：自我參考效應

第5個方法為「自我參考效應」，其實就有點類似聯想法，當你想要記入某件事時，可以試著把它與自己聯想一塊，例如：在會議中要報告市場趨勢時，可將自身故事融入案例中；背誦時思考生活周遭有沒有類似事件，當你要提取時會因為自己有類似經驗而更快速回想重點！

增強記憶力方法6：情境效應

第6個增強記憶力的「情境效應」也是不少成功人士已在使用的方法之一，和聯想法類似，當你有類似的經驗或曾經處於類似情境中，可以加速記憶提取，這也是為什麼很多考生會一直練習模擬題或參與模擬考試，因為有了跟正式考試相關的類似情境，能幫助記憶力提取更順利。

假設今天各位職場人要準備上台報告，或許你可以試著在會議室模擬一遍，或者你打算與客戶談案子，可以把同事當作對象做練習，這能幫助你熟悉情境和增強臨場反應。

增強記憶力方法7：活用心像

第7個方法為「活用心像」，所謂的心像其實就是在心中想像圖像，實驗證明以圖像式記憶法會比單純用文字閱讀來記憶更加有效。假設你明天有一堆工作行程要跑，你可以試著再腦中想像所有流程畫面，例如：早上9點去完A活動，我要搭＿捷運再去B活動，B活動結束後我會在＿地點與同事見面一起前往C活動等。在腦中想像行程畫面，會比單純看文字行程表來得更印象深刻！（編輯自己試過覺得超有效）

增強記憶力方法8：組織化

第8個加強記憶力方法為「組織化」，也就是把類似的內容、東西、事件歸類再一起，這個方法各位職場人應該在學生時期都曾使用過，還記得講義中常會有個統整表格嗎？這個表格通常會整理所有相似內容讓你一起閱讀。

套用在職場上除了可以幫助記住想記的東西之外，也可以延伸運用至安排行程、規劃待辦事項上，例如：早上9點集中處理重要專案，下午則是處理比較瑣碎的訊息事務，包括：收信、回信、整理訊息等，此方法可避免一下要回mail，一下又要處理專案，反而降低效率。

以上8種最多人推薦的超強記憶力學習法，各位職場人學起來了嗎？如果想要看更多成功人士都是如何有效學習，可以參考《任何人都適用的完美學習法》一書，裡頭還有很多學習秘訣值得收藏哦！

Source：《任何人都適用的完美學習法》

【延伸閱讀】

5週克服拖延症計畫，成功的人都會建立「工作上部結構」

韓版原子習慣！網友大推「5招最有效讀書秘訣」實現一日一行動的奇蹟



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！