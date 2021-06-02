「6月號日雜開箱」SNOOPY點心盤可愛必收、收納環保袋持續夯

面臨突然升溫的疫情，妞妞們應該也都改成遠距上課與上班了吧？雖然待在家比較安全，但時間長了還真有點焦慮與無聊，為了緩解不安的情緒，妞編輯挑選10本「6月號日雜」，在6月14日解除危機前，大家先看看日雜轉移注意力，靜待台灣恢復如初吧！（祈禱貌）

《SWEET》

疫情不只改變人們的生活，也造就新時代的新標準，《SWEET》本期針對疫情時期指出「比起期待別人，自己照顧好自己最踏實」不管是居家還是外出，都要開開心心過日子。內容除了有濱邊美波分享生活儀式之外，還有設計感居家服、自宅佈置、可愛雜貨等單元，把重心放在自己身上，自在地活出魅力自我吧！附錄會送出「SNIDEL HOME環保購物袋」＆「貓咪刺繡圖案收納包」可愛的貓咪圖案，充分表現粉嫩的春夏氣氛！

《JELLY》

出門必備口罩的生活還沒結束，《JELLY》本期仍然注重於「眼妝」教學，除了實用的圖文解說之外，附錄還贈出「EMODA眼影刷10色組」從冷色調到暖色調，從流行色到基本色一應俱全，想要當個溫柔小姐姐，還是作為洗練路線的女強人都沒問題！（內文還會示範5款風格不同的時尚妝容哦）

《spring》

《spring》本期邀請到本田翼來為妞妞們展示夏季單品與穿搭法則，也會針對職場人介紹適合上班族的8件單品，以及教大家如何用這些單品來搭配出各種夏季通勤穿搭，如果還不知道今夏流行元素為何？或者對於穿搭比較沒想法的人都可以參考哦！附錄送出「101 Dalmatians（101忠狗）背包」，這款包共有2種使用方式，平常可以當作側背包使用，購物時則是可以打開變成超大容量的購物袋！（狗狗太可愛了）

《BAILA》

妞妞們夏季一定會入手的服飾單品有哪些呢？是百搭的T恤，還是一件套上的洋裝？《BAILA》本期會教妞妞們如何利用夏天基本款穿出不同風格，也會針對炎熱的夏季分享保養秘訣。附錄會送出與日本知名插畫家SHOGO SEKINE（關根正悟）合作的「Biople by CosmeKitchen環保購物袋」，淺藍底色看了覺得很沁涼！

《with》

前陣子大家的國民老婆新垣結衣宣布結婚，也讓婚姻再度成為熱門話題，《with》最新結婚特集就推出結婚14天穿搭、閃耀華麗的結婚珠寶、惹人憐愛的粉紅妝容等主題，內容相當有趣哦！附錄會送出「B：IMNG by BEAMS收納包2入組」一款是淺綠色的有機棉拉鍊包，一款則是白色網布拉鍊包，可用來裝口罩、乾洗手、酒精等防疫用品！

《IN RED》

疫情爆發後，不只是改變了生活與工作，也影響人們的穿搭。在以休閒風穿搭為主的現在，T恤可說是首選單品，《IN RED》本期會介紹今夏天流行的T恤，並以UNIQLO的新作T恤為主題，教妞妞們如何重複搭配出各種造型。附錄送出「SNOOPY常溫＆保冷環保購物袋」摺疊容易、便於收納，需要使用時馬上就能派上用場！

《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》

《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》本期針對普遍口罩生活的煩惱提出解決方法，像是不容易脫妝的美麗彩妝、療癒身心的美容分享，以及趕走肌膚問題的保養提案。附錄送出「Velnica.收納包」＆「OPERA唇膏（色號：05）」CP值超高！

《GLOW》

疫情爆發後有越來越多人加入露營行列，《GLOW》本期除了邀請露營達人教妞妞們如何輕鬆入門之外，還找來5位日本人氣模特兒分享他們的露營生活，內容包括：兼具舒適與機能性的戶外服飾、抗紫外線的彩妝技巧、防曬產品推薦等。附錄送出「AIGLE側背包兼購物袋」和「美白保養別冊」，都很適合一起帶去露營！

《mini》

《mini》本期不光介紹夏季流行單品，連帶夏天流行的小物也會一併推薦給大家，像是帽子、墨鏡和髮飾等。附錄送出「SNOOPY×Peanuts小盤子4入組」史努比、查理布朗、露西、糊塗塌客各自一盤，Ｑ萌指數讓盤中美食更加分！

《kodomoe》

居家工作還要帶小孩很困擾？《kodomoe》本期邀請KANSAI兒童研究所所長「原坂一郎」來分享如何透過遊戲鍛鍊幼兒大腦，讓你不只純照顧，還能藉由五感遊戲、記憶遊戲、運動遊戲、語言遊戲等來訓練小孩的想像力、表現力、思考力、創造力。附錄送出「野貓軍團夏日透明收納袋」＆「繪本別冊」夏季冰涼甜點圖案可愛又消暑。

上述10本6月號日雜推薦給大家，妞妞們最喜歡哪一本呢？妞編輯最喜歡《mini》附錄送出的SNOOPY小盤子，內容實用度來說的話則是最推薦《spring》通勤穿搭和《JELLY》眼妝教學。

Source：博客來

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