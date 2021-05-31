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Jo Malone 6支小香一次包、蘭蔻推出粉底液「免費換色」服務

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▲▼美妝防疫購物。（圖／品牌提供）

▲各大彩妝香氛皆推出線上選色和品味師服務。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

居家工作的新生活模式，需要為自己注入一些儀式感開啟，讓自己感受夏日的愉悅好心情！防疫在家，動動手指就能夠入愛用彩妝香氛，一起來看看！

▲▼美妝防疫購物。（圖／品牌提供）

Jo Malone熱帶島嶼花園系列以渡假天堂夏威夷島嶼上盛開的木槿花為靈感主軸，帶來一系列令人愉悅的香氛。今年六月將推出糅香組合，五款精緻的限量花香不論單獨使用，或糅香堆疊推薦的英國梨與小蒼蘭香水，打造豐富的層次感香氛，讓香味有了與眾不同的靈魂。

▲▼美妝防疫購物。（圖／品牌提供）

為迎接社會新鮮人踏入職場，6/1起凡購買任一30ml以上的香水或熱帶島嶼花園旅行組，另可獲贈Jo Malone英倫特製徽章乙枚(數量有限，贈完為止)，一次收齊小巧又方便攜帶的別緻花香，現在在家也可透過官方LINE線上點單，讓品味師協助您宅配服務。

▲▼美妝防疫購物。（圖／品牌提供）

進入炙熱的夏日氣候，蘭蔻為讓更多消費者體驗零粉感極抗汗、更控油、超貼妝，6/1起，凡購買零粉感超持久粉底系列任兩樣(需含一瓶粉底液)，即加贈以運動時的能量飲料為靈感的《口罩不脫妝應援瓶》，內含3支實用刷具與奶茶色防護口罩。

更貼心的是，蘭蔻官網同步推出「線上選色」與「粉底免費換色」服務，即便不出門也可透過線上選色輕鬆找到自己的本命粉底色，而官網限定的「粉底免費換色服務」，若買到色號不合的顏色，一周內可循官網機制免費換色(限更換同款粉底)。

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關鍵字：

jo malone, 蘭蔻, 線上購物

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