疫情過後，去蘭嶼！住最美度假小屋望向百萬海景　迎接全台第一道曙光

文、圖／Ean

若有天，照片裡這棟依山傍海的多邊型房子，被國外選入「全球最美遺世渡假小屋 Top 10」，我不會太意外。不用出門，就能欣賞到全台第一道曙光，而近年讓遊客趨之若騖的蘭嶼秘境，只要幾步路可達。入夜後，跟著屋內點亮了滿天星斗，銀河也會現身若這天夠清朗，我最愛的絕美時刻是太陽下山後約莫半小時，爵士藍色調的天配著室內黃燈，一旁浪潮聲輕打，帶著一些孤獨但又溫暖著，是這間民宿「天空的眼睛」給我的感覺。而同時間入住的其他房客，則生動的用了一首田馥甄的《離島》來形容這間民宿與主人，總歸來說，說得都是一種保持距離的迷人存在。旅宿本來就會選客人，而這間更是，主人玫瑰曾在民宿粉專上喜嘆道「我的客人都是來報恩的嗎？」就像世間所有的相遇都是久別重逢，靠的就是緣分，我很幸運，繼 2014 年後又能乘緣歸來。

“我覺得這樣的距離很好，就隔著一片海互不打擾，我是一座離島，人海邊的離島，世界和我禮貌微笑。

不擔心我這島居民太少，人口的密度就這樣剛好，我是座小小島裝不下大煩惱，觀光客們下回請早。” – 《離島》

▲太陽下山後的傍晚時分，我喜歡這樣的乾淨與溫暖

▲朝陽照拂下的發呆亭，充滿能量

▲蘭嶼秘境就在民宿旁，可趁遊客大舉入侵前先享清幽

這回決定要回蘭嶼拍攝，第一個想到的住宿，就是七年前住過的這。決定的時間點有些晚，雖已是第一時間立馬詢問，七晚當中還是有兩晚已滿房，我得另覓他處。初抵蘭嶼這日，我先在這住上一宿，民宿位於東清，在蘭嶼的東部，我從機場騎了約半小時的機車，沿途停停拍拍，盡是老天爺給我的迎賓禮物。機車停好在熟悉的房子前，主人玫瑰見到我像老朋友先送上大大的擁抱，讓我感覺溫暖。看到人都好，那貓呢？2014 年我在這住了送三晚，當時尚未滿週歲的民宿養了五隻貓，剛好從民宿名字「天空的眼睛」各取一個字以疊字形式為貓取名，那五隻貓不像貓，像狗，讓原本怕貓的我從此不會被嚇得從椅子上彈起。有點悵然的是，當初的五隻現在只剩「睛睛」了，還多了一隻養了三、四年的橘貓「嗶嗶」，名字發音在蘭嶼話是蜜蜂的意思，玫瑰說嗶嗶小時候就像小蜜蜂一樣，很嬌小。

▲清晨柔和的太陽，為嗶嗶帶來美好的 “毛絲光”

▲喜愛享受吸塵器吸毛服務的睛睛

▲各自享受著慵懶的小島時光（好看的紅色山毛櫸木旅行時鐘，是日本 Lemnos 的 farbe ）

對了，我接著再想起，還有那隻清晨會繞著民宿棧道，一間一間把客人高聲啼叫起床的公雞「吉吉」呢？我繼續聽著故事的後來，吉吉的腳慢慢退化，常只能笨坐著、甚至跳不上去原本巡邏的木棧道，但沒有因此鬆懈啼叫的任務。吉吉最後，是被隔壁鄰居的狗咬死，玫瑰語氣平靜帶些疼惜的說或許是狗看不下去公雞那麼辛苦所以幫了牠。七年了一晃眼，這裡不少小地方變了不少，但本質還是一樣，第一晚我坐在床邊想著，我何嘗不是，這幾年的身分與生活似乎多了不少經歷，但就像主人看到我說的「你怎麼都沒變」，我想指的是給人的感覺。這裡，有種神奇的魔力，會讓你誠實的面對自己，然後為你充電。

▲少了吉吉巡房叫早的清晨 ▲幸福的白白與嗶嗶 ▲東清灣，民宿附近一處很美的海灣 除了多一隻貓，他們也多了一隻可愛的狗：白白。那幾天每當晚上騎車回來，白白都會使勁搖著尾巴迎接，不只好客也很會看家。聽說幾天前，附近有狗來欺負嗶嗶，白白還惡狠狠的出頭驅敵，相當帥氣！ ▲我這回認識的新朋友：白白 ▲趕上野百合綻放的尾聲 旅行中最難忘的風景，永遠是人。除了舊識的主人，我這回在這遇到的新朋友，也都很特別。聊的話題從星座盤、人類圖、手碟音樂到瑜珈，這棟房子跟主人都擁有很特別的磁場，自然會吸引不少對身心靈有興趣的朋友相聚於此。 要離開蘭嶼的倒數第二晚，旅宿只剩兩組客人，不怕吵到其他人，我們便都聚在挑高的客廳，把我帶去的 B&O 藍芽喇叭催到底，我笑說簡直變成了一場音響發燒測試大會，音場真好！大家輪流點歌，偶爾唱和，時而閉上眼睛微笑欣賞，多爽快… 實測證明，B&O 用來播放純淨人聲的表現最佳，其中又以原住民歌手為最， 以莉．高露的「休息」跟王宏恩的「月光」榮登發燒測試單曲，本次風光多項入圍金曲獎的田馥甄，「離島」與「皆可」也都讓大夥耳朵都快聽出了油。 ▲民宿與自然共生，早晨打開落地窗就能觀察充滿活力的大自然風景 這日，剛好一對來度蜜月的新婚夫婦要先離開蘭嶼，繼續跳島去綠島，巧的是當下所有人都穿了藍色衣服，正好跟房子與天空的藍相映襯，我幫有緣的他們拍了幾張合照當作紀念，我也從善如流換上了藍色麻質上衣入鏡，大夥齊心也把一犬兩貓都召喚拍了這一期一會的合照。 ▲世間所有的相遇都是久別重逢，不管緣份深淺都值得珍惜 ▲難得的全員大集合 你可能會問，為什麼民宿會取名「天空的眼睛」？在蘭嶼話裡，天空的眼睛代表的是星星，多浪漫！最後一晚，睡前我走到房子前，仰望終於出來見客的星星們，滿足了，衷心感謝所有成就這趟旅程的所有人，帶給我的，是如此精彩豐盛… ▲午後若想小睡片刻，發呆亭是個好選擇 / Info. /

天空的眼睛

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地址：台東縣蘭嶼鄉東清村149號

提醒：天空的眼睛是棟綠建築民宿，室內沒有冷氣，講求與自然共生，需提醒盛夏白日會較悶熱，若平常冷氣吹習慣恐會不適，建議選擇涼爽月份前往