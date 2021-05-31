全智賢喝「雞肉奶昔」兩個月-10KG　揭秘韓國3凍齡女神的速瘦菜單

文／柯夢波丹

韓國女明星的苗條誘人身材能駕馭任何時尚打扮，實在令不少女生羨慕又妒忌。無可否認天生麗質可能會有影響，但後天努力運動和配合飲食絕對是不可或缺。無論是身形突然變圓潤，或是生產後長肉，她們都總是能快速減肥變瘦，到底背後菜單和秘密是什麼呢，這次就為大家公開3位凍齡女神全智賢、金泰希，和孫藝珍的減肥必殺技。

孫藝珍：最好的減肥菜單就是開心的運動和吃

孫藝珍入行近20年，一舉手一投足都散發著女人味。入行至今，孫藝珍都保養適宜，身形依然又瘦又性感，

讓粉絲都十分好奇她的減肥健身秘密，當你以為會是什麼都不能吃的減肥方式時，她告訴你最好的減肥餐單就是開心地吃和運動。

孫藝珍在她的IG經常分享食物照，她亦承認自己是個吃貨，所以她不支持盲目節食。如果想吃就應該開心地吃，不要帶著「吃了會胖」的心態享用食物，

因為吃東西本身應該是一件開心事。下一餐懂得吃得收斂健康一點就好了，如果偶爾也會有罪疚感，也可進行間歇性斷食。

孫藝珍會進行間歇性斷食（輕斷食）來減肥，每個月可選一星期來嘗試「18：6」斷食法，即18小時空腹，6小時進食，時間可按自己的生活習慣制定。輕斷食能讓腸胃有充分休息，再重新調整身體機能，從中減肥。

▲孫藝珍最愛的運動就是TRX。（圖／KOCOWA TV）

運動方面孫藝珍說自己是個十分愛運動的女生，每周至少會運動3天，每次最少40分鐘，這個習慣已經維持10年多了。

而TRX就是她最愛以及覺得最奏效的運動，她曾經在綜藝節目中分享過自己的TRX動作組合，大家可以跟著試試一起做啊！

孫藝珍的健身菜單

金泰希：山藥煎餅+瑜伽成最強產後減肥組合

育有兩名寶寶的金泰希，在韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》飾演主角鬼媽媽車瑜理備受網民關注，大讚無論由顏質到身材都保養適宜，絕對稱得上為凍齡女神，完全不像在演媽媽。關於減肥，金泰希也有一套自己的獨門秘方，而重點竟然是在山藥煎餅！

金泰希曾經在韓國綜藝中分享過自己的修身秘密就是山藥煎餅，它熱量低之餘富飽肚感，可考慮替代正餐的飯或麵，每100克山藥的只有78卡路里。

▲金泰希減肥菜單之一：山藥煎餅（圖／GET IT BEAUTY截圖/COSMO HK，下同）



山藥這個東西本身就十分有營養，含豐富酵素、維生素B1、維生素C、鈣與鉀等，能補身補肺護胃，改善疲勞，還能防癌抗衰老，修身之餘亦能做到容光煥發。

材料：山藥半個

麵粉3－4匙

鹽少許

油少許

做法

先將山藥磨碎。加入少許鹽作調味，攪拌至均勻。在平底鍋放上油，並燒熱鍋底。將山藥餅放在平底鍋，兩邊煎熟即可。

金泰希指自己本身其實是個吃貨，但如果要減肥時會盡量每天都只吃自己煮的東西，以清蒸和川燙的方式煮食，就能確保少油鹽糖和脂肪。

想要產後極速瘦身，努力運動就能事半功倍。金泰希表示產後六個月是黃金減肥時間，一定要好好把握，而她選擇的運動是瑜伽，透過不同的伸展拉筋動作，能重塑線條、訓練身體的肌肉和穩定度，更能平靜身心靈。

全智賢：靠獨門減肥餐單 兩個月減10KG

全智賢誕下第二胎後首部復出的作品就獻給了《屍戰朝鮮》第二季，相信那一個回眸堅定眼神令不少觀眾又愛又恨，恐怕要再多等待一段時間才能欣賞全智賢在第三季的精湛演技．

另外從剛首播的服飾品牌廣告來看，全智賢的身材絕對零走樣，誕下寶寶後就極速投入幕前工作，到底是如何做到快速減肥的？

她在誕下第一胎時曾經透露只要努力兩個月就能減下10KG，秘密武器就是「雞胸肉奶昔」，這個減肥食譜也讓韓妞為之瘋狂！

聽起來十分奇怪的一個食物組合，用它來取代三餐中熱量最高的一餐，對減肥來說卻十分有效，而做法也相當簡單。

▲雞胸肉。（圖／john shepherd-Getty Images）

材料：

雞胸肉約50克

牛奶300毫升

杏仁10顆

核桃3顆

香蕉少量

草莓少量

藍莓少量

做法：先將雞胸肉燙熟，不需要加入任何調味料。將煮好的雞胸肉和其他材料一併放入攪拌機打成奶昔。

雖然雞胸肉奶昔只有400卡路里，但如果想減肥，其餘兩餐都必需要節制，每一餐都只能攝取約450卡路里的食物喔，這樣才對減肥是真的有效果。

除雞胸肉奶昔外，全智賢也分享她會減慢進食速度以及減少每一口的份量，這樣做會更快達到飽足感，以及讓胃液充分分泌來進行消化，就不會進食過多食物。

除從飲食著手外，當然少不了運動令減肥效果更顯著。全智賢指減肥是不能令你擁有健康性感的線條，太過骨感並不看，所以她每星期會用三天來做帶氧運動，如跑步、游泳，和騎單車..等，無論工作有多忙碌，運動都是必需的。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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