英國首相娶小23歲嫩妻　11萬元婚紗曝光就秒殺

▲英國首相強生（右）與凱莉西蒙茲上周六秘密完婚，新娘穿約112,000元的Christos Costarellos禮服。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

56歲的英國首相強生與33歲的凱莉西蒙茲（Carrie Symonds），上周六（5/29）在倫敦西敏寺大教堂秘密完婚，是強生第三度結婚，他也成為第二位在任內結婚的英國首相，兩人已一歲的兒子威爾弗雷德與30位受邀親友見證幸福時刻，新娘所選的白紗要價約112,000元，消息一曝光已售罄。

▲強生出門挽著凱莉西蒙茲的手，感情甜蜜。（圖／路透社）

強生自2019年成為英國首相以來，與凱莉西蒙茲就一直同住在唐寧街首相官邸，兩人感情甜蜜蜜，出門總挽著手或十指緊扣，直到去年宣布訂婚，當時女方已懷孕。上周六兩人舉辦結婚儀式則保密到家，30位親友都是最後一刻才收到邀請。

▲凱莉西蒙茲選穿希臘設計師Christos Costarellos為NET-A-PORTER獨家打造的白紗。（圖／翻攝NET-A-PORTER官網）

從新娘凱莉西蒙茲的白紗選擇即可領略其低調作風，她所穿的禮服出自希臘籍設計師Christos Costarellos為精品電商NET-A-PORTER創作的獨家婚紗系列，有別於一般婚紗蓬裙、魚尾裙等隆重的禮服感，此款婚紗剪裁接近日間所穿的長洋裝，猶如植物藤蔓延伸的蕾絲圖騰源自希臘傳統圖案，呈現清新風格，凱莉西蒙茲於是捨棄浪漫頭紗，改戴白綠色調的花圈扮花仙子，展現她自然率真的一面。

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