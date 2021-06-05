從生命靈數來看妳的本命特質！快來看看妳是幾號人？

文／柯夢波丹

所謂的「生命靈數」，每個不同的數字代表了不同的能量，它跟妳未開發或已開發的潛能有關，也會與生命中在學習什麼事物相關，這次我們來看看妳是幾號人，從數字找出你的本命性格。

▲從生命數字來看妳的本命特質（圖／Somrudee Doikaewkhao / EyeEm／Getty Images）

首先妳需先算出自己是幾號人，先把西元出生年月日相加到個位數，例如：西元1988年12月30日出生 , 1+9+8+8+1+2+3+0=32 ,3+2=5,以這個出生日期為例，加總至個位數是5，即可參考文章5號人的內容，也可幫身邊的人算算看喔。

1號人 搞清楚要什麼就容易成功



1號人內在有股行動力，帶有主見並獨立，渴望做到做好的特質，這樣能量過多時容易變得自負或獨斷，太少時過於服從和依賴，過與不及都對自己要達成的形成阻礙，因此搞清楚自己要什麼，並如同大樹生長般慢慢進行，基礎夠扎實才不會倒塌。

▲1號人內在有股行動力，帶有主見並獨立（圖／DESEO／Getty Images）



2號人 放下他人眼光為自己而活

2號人的個性較為敏感也容易迷失在他人的眼光中，而去成為別人想要的樣貌，當把焦點放於外在，會讓人覺得很好相處，但內心充滿矛盾，你是個很棒的合作夥伴，懂得和諧與包容，但也要懂得適當的釋放壓力與表達想法，不然情緒爆炸的情緒化而感到處境尷尬。

3號人 結合創意與執行力



3號人充滿靈感與創意，擁有開心果特質，許多3號人際關係都很不錯，喜歡和諧歡樂的氣氛，討厭衝突和暴力，有時會太過討好他人或太嚴肅這樣的極端表現，卻忘了靜下心發揮得天獨厚的創意性；當讓平凡的生活變得有趣，就會愈來愈有幽默感與智慧。

▲3號人充滿靈感與創意（圖／We Are／Getty Images）

4號人 尊重大自然帶來的力量



4號是大地的能量，如果妳過於習慣便利的都市生活，容易變得死氣沈沈，當願意去發展與大自然親近的生活時，妳的想法會愈來愈開闊，並懂得平常心與放下，當沒去發展這樣特質時就容易變得倔將固執，或毫無紀律可言。

5號人 充滿活力與有遠見



當5號人侷限的生活時，就容易變得情緒起伏大，或太人來瘋的形式表現自己，妳要為自己的生活冒險，別活在舒適圈，去做自己真正想要的事，不然內在瘋狂叛逆的能量，會轉為對生活的放縱或過於恐懼的看事態度。

6號人 不欺騙自己對自己忠誠



6號是愛和負責任有關的能量，內心重視家人或家族，因此當妳把對方視為自己人時，會全然的保護、愛護他，回到自己身上，妳需重視自己，懂得如何保護、愛自己，當不欺騙自己的內心，願意對自己的生命每件事負責任時，會放下內心莫名的罪惡感或犧牲感。

▲6號是愛和負責任有關的能量（圖／stockfour／Getty Images）



7號人 懂得獨處與內在的寧靜

7號是要懂得享受孤獨的力量的能量，當7號人不懂得獨處，就容易忘記內在觀察與沈思的能力，或過度分析與批判性，學習在適當時機點，分享你充滿知性與覺察到的人事物，會為他人和自己帶來啟發，發揮內在智慧老者的特質。

8號人 金錢與力量的象徵

有時我們容易把金錢看成一種價值，當8號人把金錢用於評分許多事情的標準時，就會變得獨裁和強硬不示弱，運用得當時，能夠輕鬆地看事並容易找出癥結點，並懂得運用金錢而不是依賴金錢，會放下過於強勢的性格，用溫柔來對待自己與他人。

9號人 敞開與包容萬事萬物

9號人天生有種悲天憫人、懂得同時接納年輕或老舊的特質，在與人相處時，也容易因太過包容，或需要被需要的感受，而讓他人踩到底線不懂得反應，學習與人相處時要設立自己的底線和原則，才不會失去對自己和別人的信任。

▲9號人天生有種悲天憫人、懂得同時接納年輕或老舊的特質（圖／Letizia McCall／Getty Images）



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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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