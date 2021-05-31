安格斯12星座一周運勢5／31-6／6　疫情+水逆，獅子八卦流言多

牡羊座 3.21~4.20

水星正式在本週啟動逆行模式，對羊座帶來的衝擊與考驗集中在三宮，近期在人際上需要更仔細專注，特別是防疫時期大家面對面溝通的機會減少，工作上倚靠網路、電郵傳達訊息當心發生疏漏，就算是與家人、情人通訊軟體聊天，也要小心用語，避免鬧出不快，水逆期間通訊電腦手機的使用要更多元，針對可能的故障提前部署。

金牛座 4.21~5.20

牛座的後知後覺慢調斯理，本週反而能成為優勢，避開水逆的首週衝擊，這週的你工作、感情、人際尚且能保持在平衡狀態，甚至能有比以往更出色的表現，特別是人際與家庭、感情上，風雨生信心，能在疫情中建立堅實的情感，只是金錢方面多了些變數，投資理財計劃暫且不需太積極，拿出牛座保守持平才是上策。

雙子座 5.21~6.20

太陽、金星與逆行的水星在雙子的本命宮位炸鍋，好事壞事一齊來報到，雙子聰明機智的天賦反應也將能在此時得到淋漓發揮，這週的你唯一需要的就是做自己的勇氣，只要是對的事，就不需要有太多懸念。抗疫期間別被空穴來風的訊息影響心情，專注工作、專注生活，自然能熬過艱難時刻。工作須當心忙中有錯的後續效應。

巨蟹座 6.21~7.21

本週被疫情、逆行星打亂了陣腳，蟹座心理上似乎有些起起伏伏，這段時間蟹蟹事情大都進行得很順利，只是內心當中卻有種莫名的不安和壓力，也會變得比較容易神經緊張，特別是感情上變得更玻璃心了，容易出現爭執，需要彼此投注更多耐心溝通，只要感情、家庭這個關卡跨越了，工作就不需擔心太多。

獅子座 7.22~8.22

向來在團隊中屬於領導能手的獅子座，在水逆之下這週也面臨了重大考驗，最近圍繞在你身邊的八卦流言非常的多，來來去去的是非可能讓自己很黑，人氣也下滑一些，與其愈描愈黑不如保持沈默用時間證明。工作狀況還不差，但開始遇到一些比較明顯的阻力，這是考驗獅子座要發揮專業本領的時候，是好是壞就看這一戰。

處女座 8.23~9.22

憑藉著處女座極細的思維就不難察覺，近期你的運勢慢慢在轉變，雖然整體來說還算穩定，不過很多事情在背後已經有所不同，會從小事情中發現趨勢所在，而見微知著的預感，將能為你帶來消災解厄的好運氣。如果遇上了很有感覺的對象，不妨多一些關心與噓寒問暖，因為這樣會讓對方受寵若驚，對你的好感也會與日俱增。

天秤座 9.23~10.22

專注抗疫的同時，是不是感覺到工作的螺絲有些鬆動呢？秤座本週需要把心臟再練得強大一點，別再被四面八方的訊息弄得自己嚇自己，此時工作上分神出包不說，就連該放鬆休息的時刻也緊張兮兮，更無心在感情上著墨，但其實你的恐懼都是心魔作祟，水逆影響也偏小，只要樂觀一點一切根本逮就補！

天蠍座 10.23~11.22

蠍座這週心理素質相當穩定，即使面對疫情與水土逆交相賊的打擾生活，依然能在當下樂活，有情人風雨生信心，能更珍惜著相處的時時刻刻，雖然小口角難免，不過會愈吵愈甜。單身者並不那麼急著終結單身，保持身價反而更添魅力。工作表現亮眼，雖然有些小地方還是可能有失誤，不過卻是瑕不掩瑜，能得到矚目。

射手座 11.23~12.21

水逆降臨射手合作宮位，首週很可能為你帶來不平靜的戰火，對同儕、合作夥伴務必要展現更高的耐心和愛，利人才能利己，不必事事針鋒相對。而生活上也最好拿出洪荒之力克制自己的脾氣，讓你不爽的事很多，但你可以選擇把熱血放在你認為對的事上，只要做出成績來，廢話不用多說也可以得到大家的認同。

摩羯座 12.22~1.19

水逆衝擊到摩羯工作相關的宮位，感覺來勢洶洶，摩羯們此時低氣壓也是一波波來襲，被長官噹的機會很高，除了拿出你的摩羯力，多做事、少說話、重紀律外，也要更嚴謹在細節上，即使是簡單的行政流程也別掉以輕心才好。單身者有機會在網路上遇見良緣，不過聊天前先想好主題，避免冷笑話搞砸自己的戀愛機會。

水瓶座 1.20~2.18

本週水瓶五宮受到重擊，愛情運勢起起伏伏，在水逆影響下，瓶座面對情人進入說什麼都錯、講什麼都可能踩雷的狀況，與其爭辯不休，不如用沉默來作最大的報復。工作效率提升，可以把壓力減輕一些，不過好事就是會多磨，愈到完成之前愈容易有些不順利的狀況，令你有些小苦惱，整體來說還是要撐一下才能看到好結果。

雙魚座 2.19~3.20

倒著走的水星在這週成為雙魚的小剋星，對於原本思緒有些微混亂的魚兒特別容易造成思考、溝通方面的干擾，此時工作效率不佳，如不能提高專注力，不如暫且休息一下，轉個心情再出發。木星是魚兒的幸運浮木，能為你能來逢凶化吉的好運，同時也為單身魚捎來有關愛情的訊息，某種感情小確幸將在心中萌芽。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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