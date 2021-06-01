6月話題鞋款！adidas聯名marimekko印花、PUMA銀河涼鞋巨萌

▲6月話題鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／綜合報導

6月剛到來，已經有不少全新鞋款強勢登場，這次《ET FASHION》整理出幾款話題夯鞋，不論是adidas 與芬蘭時尚品牌 marimekko 首度聯名系列；或是男神瘦子演繹的PUMA RS-Sandal 型格涼鞋，看完一篇就Get流行資訊！

adidas 與marimekko 首次聯名

▲鞋款有清爽黑白波紋擁抱STAN SMITH鞋款，以及Ultraboost DNA ，6月2日開賣。（圖／品牌提供）

adidas 與芬蘭時尚品牌 marimekko 首度攜手，本次採用了兩款經典印花，包括1965年Annika Rimala設計的Laine印花和2009年 Maija Louekari 設計的 Räsymatto 印花。鞋款則有清爽黑白波紋擁抱STAN SMITH鞋款，最適合夏日潮流Look；Ultraboost DNA上的可愛滿版波點印花與鞋舌上專屬marimekko鞋標，別具收藏價值。

PUMA 夏日狂想 RS-Sandal 型格涼拖

▲（依序）PUMA RS-Sandal 型格涼鞋，取材自經典跑鞋科技 Running System；南韓訂製款 RS-Sandal Iri 銀河系涼鞋，6月3日開賣。（圖／品牌提供）

PUMA RS-Sandal 型格涼鞋，取材自經典跑鞋科技 Running System，採用網布透氣材質以及尼龍黏扣帶方便穿搭，而科技大底給予足部舒適腳感，微厚底設計更能延伸身型比例，本季推出黑、白兩色。另也加碼推出南韓訂製款 RS-Sandal Iri 銀河系涼鞋，以混合網布搭配銀亮皮革大膽撞色拼接，透過漾黃、艷紫等高彩度色彩點綴。

Casablanca x New Balance 237 & 327

▲Casablanca x New Balance 237 & 327。（圖／品牌提供）

Casablanca x New Balance 237 & 327整體設計承襲經典的柔軟麂皮、透氣網紋皮革與耐磨尼龍疊出質感層次，印著Casablanca經典的印花圖紋；鞋尖與鞋底以深綠為主調延伸，搭襯著鞋身上的米白、磚紅色緹花陪襯呼應，提升視覺上質感色調。鞋舌則繡上了印有Casablanca品牌的標誌與青藤紅花作為點綴，巧妙融合法式摩洛哥風情，透出細緻地慵懶氣息。

Reebok與潮牌 FUTUREMADE STUDIO聯名

▲Reebok與潮牌 FUTUREMADE STUDIO聯名，6月2日限量開賣 。（圖／品牌提供）

Reebok與潮牌 FUTUREMADE STUDIO聯名，以90年代極具代表性的Pump鞋款為謬思，再加入時下最熱的outdoor越野風格，加粗且加大顆粒的大底能提供優異的抓地力，每雙鞋更附贈精美的聯名山系掛扣，讓人在野外或露營時可隨意把鞋子扣在包包或帳棚上，一展其裝飾和功能性的用途。