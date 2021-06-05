居家網購衣服不踩雷！4重點牢記　放入購物車不要馬上結帳

購買新衣有一種莫名的療癒感，除了快時尚每週都會有新品上架，現在也越來越多網紅投入成衣戰場，在成堆的美麗的服飾當中，要守住自己的荷包變得越來越困難⋯⋯。《美麗佳人》搜集了大家在網購衣服時經常遇到的問題與困擾，整理成以下4個網購不踩雷重點，讓我們一起成為理性的消費者吧！

網購衣服不踩雷重點1：檢視衣櫃，清楚自己的衣服有哪些

會不會覺得自己買來買去就是固定的幾種款式或顏色，經常買到同質性的衣服？打開衣櫃，好好記下自己有哪些版型、顏色的衣服，除了可以避免再買到雷同的款式，再購入新款之前也可以審思一下衣櫃中有哪些單品可以互作搭配，才不會收到包裹之後不知道該怎麼搭。

網購衣服不踩雷重點2：設定購物預算

根據自己的收入與生活基本開銷，設定一個合理的買衣服預算。設定預算的目的，不外乎是希望購物不要變成生活的負擔，而在進行前一個檢視衣櫃的步驟之後，還可以將預算聚焦在自己真正需要或是尚未擁有的單品上。

網購衣服不踩雷重點3：清楚自己的身型，別再依照身高體重挑衣服

網購衣服最大的風險在於不能試穿，所以經常買到不合身的單品，過往看到許多網拍服飾的直播，很多人只單方面依照身高體重的數據來挑尺寸。然而，每個人的脂肪分佈與比例皆有所不同，掌握自己臀圍、腿長、腰圍等身型數據，並選擇有提供試穿報告的網拍店家，更可以買到真正適合自己的衣服，雖然多了測量步驟，卻可以省去之後退貨的麻煩，絕對值得啦！如果不知道該如何測量，也可以拿一件衣櫃裡自己覺得合身、又很喜歡的單品，記錄下它的各種數據作為參考。

網購衣服不踩雷重點4：放入購物車後不要馬上結帳

大家在網購的時候是否也經歷過這樣的心境：看到新品上架，速速地加入購物車並緊接著結帳，幾天後收到包裹、打開來才覺得自己怎麼會下單這些品項？商品放入購物車後，深呼吸兩口，先不要急著結帳，讓自己冷靜個2～3天，如果發現自己還是忘不了購物車裡的寶貝們，再去結帳也不遲！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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