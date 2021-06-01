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超神準音樂心理測驗！找出「你的性格主導色」與內在特質

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心理測驗透過直覺的選擇，從不同的選項中讓大家能夠更全面的了解自己！「你的性格主導色」根據美國心理學者Tom Maddron的著作《最準確的性格色彩測量工具》所得出來的結論。

超神準音樂心理測驗！「性格主導色」用顏色與音樂來探索別人眼中的你與內在真實自我

「性格主導色」心理測驗是什麼？

玩法非常簡單，總共只有8道題目，每道題目會播放不同的音樂，記得要打開聲音測驗，搭配不同的題目會播放出像是雨聲、開門聲、鯨魚聲音…等，建議大家靜心仔細聆聽，依照直覺做出選擇。

「性格主導色」心理測驗題目

題目一、這個聲音會讓你聯想到？

A：舒適愜意的蝸居
B：被延誤的約會
C：鞋子濕掉的難受

題目二、這個聲音會讓你聯想到？

A：溫暖的篝火
B：香噴噴的烤肉
C：危險的電火花

題目三、這個聲音會讓你聯想到？

A：門後藏著兇手
B：酒吧有陌生人進來
C：等待的人終於回家了

題目四、鯨魚為什麼會發出這個叫聲

A：像同伴求救
B：和朋友聊天
C：鯨魚餓了

題目五、這個聲音會出現在

A：雲層中
B：夢境裡
C：靈魂中

題目六、這個聲音給你的感受是

A：愜意的海邊
B：時光飛逝
C：颱風要來了

題目七、這個聲音給你的感受是

A：突然有了靈感
B：情緒激動的罵人
C：覺得聲音好大，打擾到我了

題目八、這段旋律浪漫還是悲傷

A：浪漫
B：悲傷

性格主導色結果

根據不同的選擇，進而找出你的人格主導色，而分為單色跟雙色，有些人在外人眼裡與內在自我的人格主導色是相同的，也有人雙色，別人眼裡的色彩，與真實自我不同。

此外，還有分析有哪些人格主導色會被你吸引，以及哪些性格主導色需要保持距離，以及有多少人喜歡這樣的性格主導色，並推薦給你一首適合你的音樂，快來試試看你是哪個性格主導色吧！

性格主導色哪裡玩？

網易雲性格主導色心理測驗

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 心理測驗, 運勢, 音樂

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