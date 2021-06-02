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盤點9款精品口罩！Off-White箭頭圖案、Marine Serre爆紅月亮好時髦

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自從新冠肺炎疫情爆發後，口罩成為出門時比錢包還重要的必需品，時尚品牌也紛紛跟上口罩風潮，包含LV老花款、Burberry格紋款、Off-White箭頭圖案...本篇統整精品牌口罩。

LV 針織口罩

精選親膚的針織面料搭配品牌老花標誌，打造兼具時尚感與實用性的針織口罩，滿版Monogram老花圖案搭配深棕色調，完美體現經典雋永的品牌精神，除了老花款式還有全黑配色。

Burberry棉質口罩

承襲品牌超越百年的格紋設計，Burberry格紋防護棉質口罩特別採用再生棉質打造，並推出多達7種顏色供選擇。

疫情肆虐口罩不離身！盤點LV老花款、Off-White箭頭圖案、Fendi綁帶蝴蝶結、Marine Serre爆紅月亮...9款精品口罩推薦

Balenciaga Care口罩

早在年初就在社群上曝光，Balenciaga以高透氣的雙層設計打造的安全口罩，經過特殊防潑水處理，同時搭配高彈性的耳繩，不僅可以完美貼合臉部輪廓，還能降低長久配戴所帶來的不舒適。

Fendi口罩護套

充滿少女心的你可別錯過！Fendi選用緞面材質設計緞帶蝴蝶結口罩，特別在口罩側邊繡有Fendi品牌標誌，塗了素面款式之外，品牌還推出紅色花卉圖案，十分應景春夏季。

Off-White口罩

街頭霸主Off-White免不俗跟上這波口罩行列，承襲品牌黑白配色及經典元素，將標誌性雙箭頭跟斑馬條紋作為口罩設計，戴上秒變身街頭潮人。

Marine Serre口罩

以一件月亮上衣紅遍全球的Marine Serre，打造全新月亮圖案口罩，滿版的月亮標誌與側邊的品牌Logo，加上辨識度十足的前衛作風，口罩上還附有圍繞頸部的設計，可以幫助固定口罩。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 口罩, 精品, Off-White, Marine Serre, LV

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