七款新乾洗手推薦！diptyque首款堪稱史上最美、嬌蘭蜂蜜香氣好療癒

不方便取得清水時，「乾洗手」成了輔助雙手清潔的好選擇，除了酒精成份，2021乾洗手新品不管是凝膠或噴霧，都更強調滋潤，讓大家勤於清潔的雙手也能得到充分保養。

diptyque乾洗手

diptyque今年首度推出乾洗手，成份包括源自地中海、獨具凈化功效白皂樹萃取，混合富含脂肪酸的甜杏仁油，加上酒精，主打清潔兼具滋潤度，讓雙手肌膚保持滋潤柔嫩、絲滑纖細。擦起來甚至還有輕盈的茉莉花香，搭配香桃和粉紅胡椒的清脆馥郁果香，讓手部時時洋溢著迷人香氣。

Sunday Lab燕麥保濕乾洗手凝露

新創乾洗手品牌Sunday Lab主打以全素植萃為配方，且以愛地球、環保為理念。主要成份包括為具天然保濕滋潤力的燕麥萃取、茶樹精油、艾草萃取等等。瓶身設計也相當用心，採用綠色植物為主，希望讓大家看到產品即可感受到「致力於打造高品質潔淨生活」的品牌理念。

Aesop 賦活芳香手部乾洗噴霧

Aesop 賦活芳香手部乾洗噴霧是一款以酒精為基底的輕盈配方，適合不方便使用水的場合。雖然是Aesop第一次推出「手部乾洗噴霧」類型的產品，但香調延續賦活手部乾洗清潔露、清潔露與護手霜，是木質揉合柑橘香調的氣息。配方則富含柑橘皮、迷迭香葉與大西洋雪松，可有效潔淨肌膚並散發出迷人淡雅的草本植物香氣。噴霧的設計適合每日使用，可依據需要按壓 4~5下在雙手肌膚上並等待產品揮發即可。

L:A BRUKET保濕乾洗手凝膠

源於瑞典的L:A BRUKET延續對於純淨成份的堅持，全新推出保濕乾洗手凝膠，更貼心推出55ml、450ml兩種尺寸，不管隨身攜帶或放置居家使用都能找到適用容量。

依據衛生機構建議，L:a Bruket 保濕乾洗手凝膠採用70%有機酒精，隨時隨地清潔雙手。不黏手的液態凝膠質地，添加甘油、甜菜鹼等天然來源保濕成份，給肌膚充足的水潤柔滑感受，讓雙手不會因為酒精而缺水乾燥。還有靈感源於品牌發源地瓦爾貝里(Varberg)藥草園的自然香氣，調和茴香、薰衣草以及黑胡椒精油，打造令人深深著迷的北歐氣息，為清潔後的手部留下宜人芬芳。

THE BODY SHOP檸檬清新淨化乾洗手

今年特別推出全新檸檬清新淨化系列，主打清潔、保養及淨化保護，成份主要萃取自有機檸檬果皮的天然檸檬精油，淨化及潔淨能力之餘，還散發著能提振精神的清新檸檬香氣，系列同時推出洗手乳與乾洗手。檸檬清新淨化乾洗手以酒精搭配天然檸檬精油，質地清爽細緻有效潔淨雙手，使肌膚舒爽柔潤不乾澀，同時散發清新檸香。

嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤乾洗手

嬌蘭推出皇家蜂王乳手部護理系列的蜂潤乾洗手與護手霜，加入蜂蜜濃縮精華，用完還會留下淡雅蜂蜜香氣。霧光白色軟管設計，看起來極有質感。

皇家蜂王乳蜂潤乾洗手成份含有蜂蜜濃縮精華honey concentrate及酒精glycol，特殊保養配方可在清潔的同時為雙手保濕修護。質地細緻，塗抹在手上清爽不滑膩，還會留下保濕薄膜與細緻的蜂蜜香氣。

NAMUA那木瓦香氛乾洗手凝膠

NAMUA那木瓦香氛香氛乾洗手採用穀物發酵酒精製作，並添加蘆薈萃取、澳洲尤加利菁萃，透明質地清爽凝膠使用起來非常舒適。搭配創辦人王心恬親自調配的五種訂製香氛，包括：經典中性淡雅的「烏木x鳶尾花」、清新甜蜜的「蜜桃x雪松」、愛戀性感的「罌粟x麝香」、中性清爽的「葡萄柚x橡木苔」、清香宜人的「茉莉x薄荷」，呵護手部肌膚之餘也能有好聞香氣舒緩心情。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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