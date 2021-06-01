停電也不怕！春夏香氛蠟燭推薦　小蒼蘭、清爽西柚居家點起來好療癒

近期不管是居家工作WFH或是因應偶發停電，常備幾顆香氛蠟燭在家裡絕對必備。偶而覺得心情需要轉換、或真的遇上沒燈光時，就點起喜歡的蠟燭，至少還有迷人香氣陪著我們度過。

Bamford 2021英式花園香氛蠟燭

由英國貴族Carole Bamford女爵創立的莊園香氛品牌Bamford，專注於融合大自然元素及簡單的生活理念。2020年就曾以她鍾愛的花圃香氣記憶為靈感，推出英式花園香氛蠟燭系列。今年她的花卉成員變成庭園玫瑰、英國薰衣草、白鳶尾、紫藤、鈴蘭，這些新年度的植栽香氣讓 「英式花園香氛蠟燭」也隨之更迭，搭配100%天然蠟（油菜籽與蜂蠟），香氣顯得更為細緻，自然地瀰漫花野田林的悠然香氣。

庭園玫瑰 Garden Rose

花期3~10月。花語為恩典、優雅。庭園玫瑰是重瓣玫瑰的一款，特色是花心的層瓣有豐富的皺摺。蠟燭香氣由經典的玫瑰花香揉合了柑橘與木質的香氣，豐富的層次完美演繹了夏日繽紛熱鬧的氛圍。

香調呈現：玫瑰、天竺葵、柑橘、蜂蜜、木質香調

適用空間：客廳、餐廳

英國薰衣草 English Lavender

花期6~8月。花語是等待愛情。英國人一直將薰衣草視為純潔、清新，內在含義隱藏著一種正確的生命態度，也把薰衣草的喜愛化為生活日常。蠟燭香氣揉合花香及木質的草本香，平穩舒緩的氣息營造出彷彿漫步田野的放鬆感。

香調呈現：薰衣草、草本香氣、木質香調

適用空間：臥室

Hetkinen森林蠟燭系列

來自芬蘭的Hetkinen，主打從氣味到包裝都是滿滿芬蘭森林元素。森林蠟燭系列就包括四種北國氣息，甚至連燭芯也使用頂級芬蘭白楊木。系列四款味道包括：愉快假期Happy Holidays、煙燻桑拿Smoke sauna、愛慕自然Biofilia、雲衫樹脂Spruce resin等等，一點燃讓人彷彿置身大自然中般沈靜。

愛慕自然Biofilia

明亮純樸的草本芬芳。

成份：樺樹、薄荷、檸檬尤加利、西伯利亞冷杉

NAMUA那木瓦小蒼蘭x橙花精油香氛蠟燭

名模王心恬創辦的精油香氛品牌「NAMUA那木瓦」首次推出全花香香氛商品系列，第一款挑中充滿春夏香氣的「小蒼蘭x橙花」，營造出宛如荷蘭烏特勒支Utrecht的城市花園氣息。

香氛蠟燭特別以大馬士革玫瑰甜美迷醉的香韻做為開端，再來是主調的清新小蒼蘭，佐以橙花賦予明亮的美好感受。後調以雪松、橡樹、紫羅蘭葉揉和出自然淡雅的香氣。

BOY SMELLS自然之上系列晨霧玫瑰蠟燭

目前在美國極為火紅的蠟燭品牌Boy Smells，擅長創造出熟悉卻令人意想不到、層次豐富充滿驚喜的氣息，2021年春天推出然之上（Hypernature）系列，將大自然的香味引入生活之中，金屬鏡面外觀設計更將藝術、自然、香味連成一線，為平凡的生活帶來無限的香氣體驗。系列共推出五款，包括：FLEURSHADOW晨霧玫瑰、NEOPÊCHE金色蜜桃、POLYAMBEROUS午後香檳、AGUA DE JARDÍN 花園之水 、Rhubarb Smoke 煙燻紫羅蘭。

FLEURSHADOW晨霧玫瑰蠟燭

非常奢華的花香，像是早晨摘下的新鮮玫瑰、幫助淨化空間的香脂、混著線香 點燃後的煙霧緩緩上升、直到消失。香氣能輕柔放鬆身心，帶來一整天的愉悅體驗。

香調：野生天竺葵、玫瑰、紫羅蘭、線香、廣藿香、岩玫瑰、安息香樹脂

Cire Trudon 2021藍色精萃小金標蠟燭系列

Trudon藍色精萃小金標蠟燭系列，延續品牌一貫的優雅路線，義大利工匠製造的藍色玻璃瓶身，搭配法國香檳廠出品的24k鍍金標誌，為品牌注入現代感。這次藍色小金標共有三款味道，分別是華美茉莉、清爽西柚和暗語柑橘，清新的花香與果香很適合春夏。

Salta 清爽西柚

西柚是甜橙和柚子的混種，象徵著多子跟豐產。Salta 是位於阿根廷安第斯山 脈的美麗城市，土地肥沃，盛產葡萄柚和柑橘，地域因此而聞名。Salta清爽西柚蠟燭，帶有柑橘果香，在馬鞍草和風信子調和之後，清爽、酸甜的芬芳迎 面而來。

前調：馬鞍草

中調：西柚

底調：風信子

La Belle Meche甜美夜晚香氛蠟燭

來自法國的La Belle Mèche，找上插畫家阿麗亞娜ᆞ布托（Ariane Butto）合作推出 限量的甜美夜晚香氛蠟燭，描繪出想像中的東方景致及滿天星空，展現童話般的風格與濃厚中東色彩。搭配香甜柑橘辛香調的香氛氣味，彷彿置身於駱駝商隊之中，親睹異域風采。

前調：柚子皮、檸檬

中調：生薑、胡椒、檸檬草

後調：香草、癒創木

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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