居家也要好好敷面膜！六款推薦　吸油深清、油肌美白、酸後使用通通有

因為防疫需求，今年夏季大家反而最常待在家，不過保養雖然可簡化卻不能完全省略。2021年夏天仍舊有不少面膜新品因應夏季高溫導致的肌膚出油、不穩定所推出，讓大家居家也能好好敷面膜保養。

倩碧全效淨化深呼吸面膜

倩碧今年夏天推出的淨化深呼吸面膜，挑戰五分鐘就能達到淨化+去角質雙重效果。內含竹炭粉末宛如磁鐵般吸附毛孔髒污、高嶺土配方則能吸除沾附臉部的環境污垢、矽珠微粒提供溫和物理性的角質代謝，一敷就有多重潔淨感。

FANCL煥白全效夏季限量套組

FANCL推出為夏日打造的煥白全效夏季限量套組，內容不僅有明星產品活膚祛黑精華露，還有兩款面膜新品-溶化型膠原瞬效滲透面膜、煥活保濕精華面膜。

膠原瞬效滲透面膜

以特殊冷凍乾燥技術製成的膠原精華膜，完整封存膠原蛋白成份，配合西柚精華為肌膚保濕。使用時先將膠原瞬效滲透面膜敷於想加強的眼下或唇周，再疊敷上煥活保濕精華面膜10~15分鐘，膠原瞬效滲透面膜就會溶解，導入滿滿修護滋養。

煥活保濕精華面膜

富含甘油葡糖苷、海洋細胞間脂質、香甜豌豆花精華等高效補濕精華，能在短時間內快速導入水分滋養，還可以修護紋理、袪除肌膚壓力傷害並具備絕佳保濕續航力。

我的美麗日記超能淨化毛孔面膜

在口罩成為全民必需品的非常時期，我的美麗日記發現長期下來的悶熱不通風，容易造成肌膚油脂分泌異常，2021夏天全新推出超能淨化毛孔面膜，添加擁有法國專利的百里香精萃，搭配金縷梅、繡線菊、菸醯胺等成份幫助改善肌膚油性外觀、細緻毛孔，還原肌膚的油水平衡。

超能淨化毛孔面膜還擁有超能系列面膜特有的「WOW多重乳化技」，仿照肌膚構造中的保濕因子N.M.F.，打造獨特28黃金比例精華蜜，質地更絲滑細膩、親膚性佳。夏天敷一片不只打擊油光，同時淨化毛孔、保濕潤澤。

NARUKO茶樹神奇美白黑面膜

NARUKO熱賣的茶樹系列繼專攻控油抗痘的茶樹神奇痘痘黑面膜後，2021年全新研發淡化荳痕的「茶樹神奇美白黑面膜」，把握痘痘生長後段的黃金救援期，集結傳明酸、維他命B3與Synovea®HR美白素，宛如「荳印立可白」驅離色素瑕疵。加上原有超微粒活性炭面膜布加強深層淨化，再以修護型乳酸菌、水楊酸、澳洲茶樹精油及玻尿酸加強油水平衡，讓油痘族擁有專屬美白面膜。

肌研金緻水凝絲高效保濕面膜

面膜內將日本樂敦製藥研發出的七重玻尿酸保濕精華（乳酸菌發酵玻尿酸、微米穿透玻尿酸、高效玻尿酸、吸附型玻尿酸、水解玻尿酸、玻尿酸、3D玻尿酸），注入獨特水凝絲雙層面膜布中。輕羽絲結合Q彈水凝露層的雙層結構能吸附大量精華，再完整釋放至肌底，加上輕薄材質能完整服貼全臉，彷彿隱形般柔軟舒適。不管是因為日曬乾燥、或是長時間在冷氣房缺水的乾荒肌，一敷都能重現充滿水潤感的透亮美肌。

寵愛之名維他命系列面膜

夏天便很多人會加入酸類（杏仁酸、水楊酸、果酸等等）煥膚或調節過度分泌的油光、避免粉刺痘痘生成，因此寵愛之名特地推出「維他命保濕面膜」，為刷酸及醫美後的肌膚打造獨家專利雲絲膜與溫和修護配方，柔軟布膜加強貼合臉部並能快速將保濕因子導入，幫助舒緩肌膚。系列一共有三款，可以需求選擇。

維A深層保濕面膜

主成份包括棕櫚酸維他命A、法國布列塔尼海泉水、夏威夷紅藻。深度浸潤肌底、提升肌膚保水力，改善肌膚乾燥。

維B舒緩保濕面膜

主成份有維他命原B5、Tornare、Pacifeel。主打舒緩修復敏弱肌的乾燥脫屑、穩定膚況。

維E抗皺保濕面膜

主成份包括維他命E、歐前胡葉萃取、雪絨花葉提取物。補充初老及熟齡肌所需的營養，增加肌膚彈力。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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