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老爹涼鞋持續燒！Chanel編織米色、Dior百搭黑　超過10雙精品新款選擇　

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老爹鞋復古的造型，厚底的特色不僅可以修飾整體的穿搭比例，在許多精品的演繹下也出現許多優雅、時髦的款式。上篇為大家介紹了各大精品2021春夏平底拖鞋，本篇則集結了12雙老爹涼鞋，提供大家更多夏日涼鞋穿搭選擇！

Chanel

如果有在關注各大歐美穿搭部落客的時尚迷們，應該經常看到Chanel老爹鞋的蹤跡。標誌性的菱格紋面料，除了經典的黑白配色，還有夏日必備的編織米色、以及帶點科技感的淡古銅配色。

Chanel在2021春夏系列還發表了另一款高筒的老爹涼鞋，鞋面與鞋底採用了香奈兒的菱格紋皮革製作，鞋帶上可見撞色系的Chanel logo皮革標籤，並配上金蔥飾帶。

Gucci

相較於前幾年推出的人造寶石款式，Gucci今年推出的老爹涼鞋走一個極簡的風格，鞋帶上小小的「GG」珠珠logo裝飾，以one tone的橡膠材質製作，不只防水還很好清理！

Prada

在上一季秋冬裡，Prada的鋸齒厚底皮鞋穿梭於國內外許多時尚達人的穿搭之中，今年夏天沿用其鋸齒輪胎厚底，並以登山涼鞋為靈感，運用尼龍織帶，打造出這一雙帶有運動風的涼鞋，厚厚的底絕對是拉長比例的穿搭利器。

另外帶有運動風格的還有下圖這一雙，將柔軟舒適的Nappa皮革縫上三角格縫線，俐落的寬鞋帶上落上低調的品牌logo作為裝飾。

Dior

迪奧今年多了《Dior Act》系列的鞋款，主打以符合人體工學的設計打造，並以超輕量的皮革製作，大幅提升精品鞋的實穿性與舒適度。簡約的設計，鞋帶上有著Dior 金屬裝飾，另藏了迪奧先生的幸運星星的小小細節在鞋底。除了百搭的黑白配色，還有閃亮的銀色與造型性十足的豹紋花色。

迪奧另一款D-Connect 涼鞋，以三種不同材質拼接而成配上粗獷的橡膠厚底，顛覆以往Dior給人的優雅、高貴的感覺。

Burberry

由米、紅、黑、白交織出標誌性的Burberry格紋，採用相同配色推出條紋織帶，並設計出今夏兩款高度不同的涼鞋。

Moschino

而向來具大膽設計的Moschino，所推出的涼鞋也承襲其繽紛的色彩風格，將黃、藍、綠三種不同顏色、不同大小的圓點印花拼接在一起，在鞋帶最上方落上大大的品牌logo字樣。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 老爹涼鞋, 穿搭

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