fb ig video ETtoday search mobile

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

>

在嘗試了許多鮮豔、亮麗的髮色後，想要將髮色調回自然的色調、低調一些的髮色，近期在韓國又流行起Skinbrown，提亮效果好、又不會過於死板銳利。

Skinbrown

以往韓國流行的髮色都是比較鮮豔、飽和的，但Skinbrown這個棕色系髮色，是融合了混合了巧克力棕色調＋煙燻灰，飽和度比較低，且去除了原生黑髮中會有的紅感，以及一般來說褪色後頭髮上會有的黃色，在韓國是很多人在漂過頭髮後，想要髮色調整成較深時會選擇的，暖棕色調混合冷調的煙燻灰色，整體是中性的，基本上誰都適合。

朴敏英也染了

相較於韓國偶像歌手在髮色上總會嘗試較鮮豔的特殊色，大部分演員不論男、女，都是以低調、自然的色系為主。而近期朴敏英在Instagram上分享的照片中，她的髮色正是Skinbrown，這個髮色非常襯膚色，提亮效果也很好，不會過冷給人太銳利的氛圍，但又散發出一種精緻的高級感。

不同光源的效果

如果是染過淺色的頭髮，在陽光底下也會比較明顯的黃色調，但在室內的光源下，就算要說原生髮就是棕色系，也完全不會被發現。

 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●2021春夏髮色推薦：低調顯白的氣質紫心棕染髮，陽光灑下帶點粉少女感十足！

●2021髮色推薦：Greige染髮日本髮廊正夯，具有日妞最愛透明感又顯白襯膚！

●2021春夏染髮推薦：更柔和、更甜美的牛奶色系染髮，一染馬上成為人群中的焦點！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 朴敏英, 染髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發

6月星座運勢「水逆期」保持耐心！天秤、雙魚25日滿月事業愛情爆發

安格斯12星座一周運勢6／14-6／20　金牛需要人際排毒，巨蟹注意體重 張鈞甯紙片人體態毫無贅肉！　香奈兒套裝「深V開到腰」辣翻 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 adidas新品打折、Reebok爆款球鞋直逼半價　官網購物節手刀衝一波 韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了 凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光 無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面