韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

在嘗試了許多鮮豔、亮麗的髮色後，想要將髮色調回自然的色調、低調一些的髮色，近期在韓國又流行起Skinbrown，提亮效果好、又不會過於死板銳利。

Skinbrown

以往韓國流行的髮色都是比較鮮豔、飽和的，但Skinbrown這個棕色系髮色，是融合了混合了巧克力棕色調＋煙燻灰，飽和度比較低，且去除了原生黑髮中會有的紅感，以及一般來說褪色後頭髮上會有的黃色，在韓國是很多人在漂過頭髮後，想要髮色調整成較深時會選擇的，暖棕色調混合冷調的煙燻灰色，整體是中性的，基本上誰都適合。

朴敏英也染了

相較於韓國偶像歌手在髮色上總會嘗試較鮮豔的特殊色，大部分演員不論男、女，都是以低調、自然的色系為主。而近期朴敏英在Instagram上分享的照片中，她的髮色正是Skinbrown，這個髮色非常襯膚色，提亮效果也很好，不會過冷給人太銳利的氛圍，但又散發出一種精緻的高級感。

不同光源的效果

如果是染過淺色的頭髮，在陽光底下也會比較明顯的黃色調，但在室內的光源下，就算要說原生髮就是棕色系，也完全不會被發現。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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