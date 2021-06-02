營養師激推「6款燃脂食物」，真的不用運動也能瘦！

▲挑對燃脂食物，不用運動都能瘦。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

居家防疫上班，真的很難禁得起零食誘惑，一不小心就胖一圈，營養師朱瑞君在官方臉書建議，在家隨手放一杯綠茶或是開水，或是多多攝取以下食材，就有幫助燃脂的效果。

#無糖綠茶

綠茶內含抗氧化劑能促進新陳代謝，兒茶素可減少脂肪形成，而咖啡因則能增加身體所需要消耗的熱量與水分。

#水

多喝水不僅能養顏美容，也能夠抑制食慾，同時加速身體化學作用，當新陳代謝加快，對於排出體內老舊廢物很有幫助。

#燕麥

燕麥最近很夯，含纖維、維生素和燕麥葡聚糖，能增加飽足感，避免嘴饞進而吃其他高熱量零食，燕麥和其他全穀類相比相對GI值低，可使胰島素分泌降低，減少同化作用，較不易和合成脂肪。

#辣椒

辣椒所含的辣椒素，能夠促進脂肪的新陳代謝，維持30分鐘，同時防止體內脂肪積存，富含膳食纖維，有利於降脂減肥。

#適度吃肉

肉類可以提供蛋白質來維持肌肉量，當肌肉量越大，新陳代謝率也較高，所消耗的熱量也較多。而且要消化蛋白質食物所需的熱量，和其他類食物相比較多。

#豆類

豆類含有抗性澱粉，可以產生更多飽足感。黃豆、黑豆還含有卵磷脂，可以把脂肪從內臟裡帶出來，脂肪減少，新陳代謝也會變好。