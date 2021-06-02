fb ig video ETtoday search mobile

營養師激推「6款燃脂食物」，真的不用運動也能瘦！

>

▲▼燃脂食物。（圖／Unsplash）

挑對燃脂食物，不用運動都能瘦。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

居家防疫上班，真的很難禁得起零食誘惑，一不小心就胖一圈，營養師朱瑞君在官方臉書建議，在家隨手放一杯綠茶或是開水，或是多多攝取以下食材，就有幫助燃脂的效果。

▲▼燃脂食物。（圖／Unsplash）

#無糖綠茶

綠茶內含抗氧化劑能促進新陳代謝，兒茶素可減少脂肪形成，而咖啡因則能增加身體所需要消耗的熱量與水分。

▲▼燃脂食物。（圖／Unsplash）

#水

多喝水不僅能養顏美容，也能夠抑制食慾，同時加速身體化學作用，當新陳代謝加快，對於排出體內老舊廢物很有幫助。

▲▼燃脂食物。（圖／Unsplash）

#燕麥

燕麥最近很夯，含纖維、維生素和燕麥葡聚糖，能增加飽足感，避免嘴饞進而吃其他高熱量零食，燕麥和其他全穀類相比相對GI值低，可使胰島素分泌降低，減少同化作用，較不易和合成脂肪。

▲▼燃脂食物。（圖／Unsplash）

#辣椒

辣椒所含的辣椒素，能夠促進脂肪的新陳代謝，維持30分鐘，同時防止體內脂肪積存，富含膳食纖維，有利於降脂減肥。

▲▼燃脂食物。（圖／Unsplash）

#適度吃肉

肉類可以提供蛋白質來維持肌肉量，當肌肉量越大，新陳代謝率也較高，所消耗的熱量也較多。而且要消化蛋白質食物所需的熱量，和其他類食物相比較多。

▲▼燃脂食物。（圖／Unsplash）

#豆類

 豆類含有抗性澱粉，可以產生更多飽足感。黃豆、黑豆還含有卵磷脂，可以把脂肪從內臟裡帶出來，脂肪減少，新陳代謝也會變好。

關鍵字：

減重, 減脂, 食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

女星們愛不釋手的小白鞋推薦！Nike AF1、Converse厚底　8雙出鏡率超高

女星們愛不釋手的小白鞋推薦！Nike AF1、Converse厚底　8雙出鏡率超高

絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮　一支搞定超方便　 楊冪「超狂液態裙」辣翻！　高開衩曬白皙美腿網暴動 子瑜露肚裝纖腰美腿齊發　SANA愛馬仕絲巾裹胸拼了 366天「生日香氛蠟燭」找到專屬味道！還能看出你的人格特質 朴信惠度假風畫報美成「逆生長少女」　替上回挨批「老氣」成功雪恥 「你停課14天，我減壽14年」　吉卜力惡搞梗圖說出媽媽們的心聲 WFH讓你「眼睛過勞」了？6招護眼舒緩小秘訣　第二超多人都忽略

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面