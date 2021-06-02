營養師揭10大常見「減肥迷思」！吃素、少量多餐竟沒幫助？

▲營養師表示錯誤的減肥觀念，可能讓你不瘦反胖。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也那個常常喊著減肥，但總是看不到效果的人？或是好不容易瘦下來，沒多久又胖了的無奈人？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就提醒，體重控制是一個長期的戰爭，觀念很重要，如果一開始用了錯誤的方式來瘦身，不僅對減肥沒幫助，更容易不減反增。他也進一步分享常被問到的10個減肥迷思，一一指出當中錯誤與正確觀念，快來看看你中了幾個？

NG 1：「餓」了才會瘦



有些人會覺得要有飢餓感，才能成功瘦身，但這樣很可能會導致飲食設定點提高，對高熱量食物的渴望增加，反而吃下更多食物，所以一定要避免長期讓自己處於飢餓狀態。

NG 2：瘋狂運動但不管飲食



蕭瑋霖表示，曾被許多人問過，為何一直運動但是體重都沒有下降，其實主要原因就是沒有調整飲食，飲食佔了體重控制點70%成效，他提醒，一定要做好飲食控管。

NG 3：少量多餐就能瘦



許多研究發現，少量多餐反而容易增加食物攝取量，對體重控制沒幫助，定量訂餐才是重點。

NG 4：吃一頓大餐就會胖



很多人因為怕胖，想吃的食物都不敢吃，但蕭瑋霖表示，適時滿足自己的慾望是不錯的，不用過於極端，什麼都不敢吃，做好份量控制即可。比如晚上要吃燒烤，是屬於蛋白質含量高的一餐，那白天就可以少吃一點蛋白質食物。

NG 5：蔬果有糖分不能吃



蔬果確實有糖，但營養師開菜單時通常都會考量進去，且多吃蔬果能增加維生素和膳食纖維，還能增加飽足感。

NG 6：不吃東西才會瘦



不少人會認為不吃早餐或是晚餐就能變瘦，但蕭瑋霖指出，其實還是要整日的飲食，如果午餐或是點心吃了一大堆，反而熱量過高；或者是吃得太少，總熱量攝取不足也不行。

NG 7：有吃代餐就好了



雖然部分代餐會考慮營養素攝取而做添加，但對整日飲食來說可能不夠，可能使得熱量、營養素不足，導致日後代餐一停就復胖。

NG 8：牛奶有糖不能喝



牛奶確實有乳糖，但營養師在開菜單時也都會考量到，喝了能攝取鈣質、蛋白質及維生素B2，更有益。

NG 9：只看體重不管體脂



對於部分體重輕或是肌肉量高的人，體重不是重點，體脂肪才重要。

NG 10：吃素能減肥



蕭瑋霖指出，吃素能減肥是錯誤觀念，實際上不管吃什麼，份量控制不好都一樣會胖。

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