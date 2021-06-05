陀飛輪錶上有金箔！　RICHARD MILLE結合碳纖維好前衛

▲Richard Mille RM 74-01陀飛輪腕錶採用了Grey Cermet灰色金屬陶瓷，未定價。（圖／Richard Mille提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

複雜功能錶除了在機芯工藝上求表現，近年來對於錶殼材質也更加講究，突破以往18K金、白金、玫瑰金與鉑金等貴金屬材質，走向更新穎的科技材質，讓錶款更顯時髦。RICHARD MILLE便是其中的佼佼者，最新陀飛輪錶款RM 74-01及RM 74-02腕錶，分別採用Grey Cermet灰色金屬陶瓷、Gold Carbon TPT®金箔碳纖維打造，不僅風格前衛也兼顧耐用特色。

▲Richard Mille RM 74-02腕錶以品牌獨有材質Gold Carbon TPT®金箔碳纖維打造，未定價。



Richard Mille RM 74-01和RM 74-02腕錶分別搭載自製CRMT6機芯和CRMT5機芯，兩款機芯都從可變幾何結構擺陀中汲取能量，代表腕錶及其上鍊效率都能隨佩戴者的生活形態進行個性化調整，最大差異在於材質應用，RM 74-01腕錶為Grey Cermet灰色金屬陶瓷，結合鈦合金的輕巧與陶瓷的硬度；RM 74-02腕錶則以品牌獨有的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維製成，黑色碳纖維與24K金線條形成強烈對比。

▲Hublot Big Bang藍寶石陀飛輪鍊帶腕錶，13,080,000元。（圖／Richard Mille提供，以下同）



Hublot（宇舶）則致力打造通透的陀飛輪錶，盡可能移除所有可見的螺絲，重新設計錶橋與主機板，營造機芯懸浮在半空中的視覺效果，因此打造身價上千萬元的Big Bang藍寶石水晶陀飛輪鍊帶腕錶，品牌研發出全新鈦金屬錶栓，將尺寸盡可能縮到最小，確保其不會從鍊節的兩側突出來，完美讓光線從任一角度穿透。