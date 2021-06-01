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在家也能買特賣！《六人行》的沙發品牌折1萬元、LE CREUSET 3折起

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▲居家優惠。（圖／品牌提供）

▲許多民眾在家防疫，居家業者趁勢推優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣疫情升溫，許多民眾都採居家辦公，週末也留在家休閒避免群聚，居家業者也看準此波需求，推出品牌優惠，包括美國知名休閒椅La-Z-Boy，推出滿額現折1萬元、法國鑄鐵鍋LE CREUSET 也祭出「超級品牌日」，特定網購通路優惠3折起跳，讓民眾在家裡坐好吃好。

美國休閒躺椅品牌La-Z-Boy，近期因知名影集《六人行》特別篇又被燃起關注，因為影集中主角Joey與Chandler家中的沙發躺椅就是該品牌，且在台銷量一直相當穩定，每年銷量可到5000張，而近期因為台灣疫情升溫，許多民眾在家時間變多，也讓這款休閒椅獲得更多詢問度。

▲居家優惠。（圖／品牌提供）

▲LZB 1PT510-AV714856 淺銀半牛皮座椅，原價64,800元，特價41,888元。（圖／品牌提供）

La-Z-Boy在台代理商特力和樂，也順勢祭出滿額促銷方案，從6／3至6／30期間，購買購買La-Z-Boy特定型號，消費滿5萬元可現折1萬元，此外也祭出特定型號特價，以基本款布面的LZB 10T730-A527636為例，原價34,800元，特價24,888元，不到25,000元就可以入手。

▲居家優惠。（圖／品牌提供）▲居家優惠。（圖／品牌提供）

▲LZB 10T730-A527636布面座椅，原價34,800元，特價24,888元。（圖／品牌提供）

而全台防疫三級，民眾減少外出，在家自煮的頻率也變高，再度成為全民話題，法國鑄鐵鍋LE CREUSET在6／1限定1天，於網購上推出「超級品牌日」活動，包括旗下多款鍋具及高顏值瓷器，最低3折起，原價13,000元的22公分琺瑯鑄鐵圓鍋，特價只要3,999元。此外，消費滿5,000元，再加送鮮魚盤或中式飯碗；消費滿8,000元送小托盤；消費滿12,000送雪酪冰淇淋杯4入組。

▲居家優惠。（圖／品牌提供）

▲居家優惠。（圖／品牌提供）

關鍵字：

防疫, 居家, 在家防疫, La-Z-Boy, LE CREUSET , 特價, 優惠

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