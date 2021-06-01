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美女醫師曝韓妞「母胎美肌」養成5秘訣！洗臉後1分鐘超重要

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▲▼韓國女生的養膚5秘訣。（圖／翻攝IG）

▲韓國皮膚科醫師透露韓妞都很在意的日常保養小秘訣。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　

你是不是也覺得韓國女生皮膚都很好，很羨慕她們？到底韓國女生都是怎麼保養皮膚的？南韓皮膚科醫師李藝恩就指出，有些日常生活中的小習慣可能就是導致皮膚變差、老化的罪魁禍首！因此，韓國女生不僅很注重保養，連以下5個常被忽略的小細節都照顧到，這也是她們能擁有淨白水潤好皮膚的秘訣。

▲▼韓國女生的養膚5秘訣。（圖／翻攝unsplash）

▲很多人注重卸妝洗臉，卻忽略化妝工具的清潔。（圖／翻攝unsplash）

1.日常衛生管理別忽略

李醫師表示，像是化妝工具、沐浴球、浴巾等每日要用到的化妝、清潔工具，使用後要經常清洗並曬乾水分，否則很容易滋生細菌，建議化妝刷1個禮拜清洗1～2次，氣墊、粉撲每兩週更換一次新的。

另外，像是枕頭、被套等寢具用品也要定期更換，因為人在睡覺時會有汗水和分泌物等殘留在枕頭上，也容易滋生細菌。如果你對脖子、臉頰、下巴等處經常長痘的話，可能就是這個原因造成的，建議最少一週換洗一次枕套被套。

2.正確卸妝
 李醫師建議卸妝產品最好使用卸妝油或卸妝膏取代卸妝水，因為卸妝水需要搭配化妝棉使用，並在臉上來回擦拭，這樣容易破壞皮膚屏障，導致肌膚變得脆弱、敏感。而使用卸妝油或卸妝膏溶解彩妝後，也要記得做好乳化動作。

▲▼韓國女生的養膚5秘訣。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師建議洗面乳先在手上起泡再上臉。（圖／翻攝IG@goodal_official）

3.溫和洗臉

使用清潔力強的鹼性洗面乳或是過度揉搓等洗臉行為，都會破壞肌膚屏障，造成各種肌膚問題。李醫師建議最好使用溫和、刺激性小，且含有保濕成分的弱酸性洗面乳。另外，洗面乳不要一擠出來就直接往臉上抹，最好可先用手或起泡網，充分起泡後再洗臉。

▲▼韓國女生的養膚5秘訣。（圖／翻攝IG）

▲洗臉後儘快塗抹保養品也很重要。（圖／翻攝IG@goodal_official）

4.洗臉後及時塗抹保養品

李醫師表示，洗臉後皮膚的水分會開始蒸發，超過1分鐘，肌膚水分率就會急劇下降，進而使得肌膚產生緊繃的感覺，或是角質變白現象，而當皮膚水分率下降到30%以下的話，即使之後再塗抹護膚品，保濕效果也會下降。建議在洗臉後，皮膚還濕潤的狀態下，儘快塗抹化妝水，並記得最後要塗上乳霜，幫助鎖水保濕。

5.飲食要少油少鹽少糖

高油、高糖分、高熱量食物，都會刺激皮脂腺分泌，促使粉刺、痘痘生成，進而影響肌膚穩定。健康均衡的飲食對於肌膚養護也很重要。

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關鍵字：

保養, 護膚, 韓妞, 韓國女生, 美肌, 好肌膚, 養成, 秘訣, 小撇步, 皮膚科醫師, 醫生

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