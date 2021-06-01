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絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮　一支搞定超方便　

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文／C編

雖然很多人懶得吹頭髮，但洗完頭濕漉漉的絕對不好，換一把既美又好用的吹風機，可能讓你從此愛上吹髮，再也不覺得是又累又煩人的事。「Her和她」推薦「SOLAC 負離子陶瓷吹風機-白色」，絕美的造型加上白色外觀，令人愛不釋手，原價1280元、特價999元，超划算的價格一定要入手。

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 ▲SOLAC,吹風機,Her和她。（圖／pexels）

▲SOLAC 負離子陶瓷吹風機-白色，原價1280元、特價999元。點我購買。

SOLAC負離子陶瓷吹風機採用生物陶瓷結構，速乾不傷髮，不會因高溫造成毛躁損傷，專利出風口能釋放遠紅外線，與濕髮中的水分子共振，加速蒸發的同時，甚至還能護髮。

 ▲SOLAC,吹風機,Her和她。（圖／pexels）

▲染燙過後的頭髮最需要被修護。（圖／pexels）

此外，並搭載負離子發射器，高達5000萬負離子，相較一般負離子吹風機產生的負離子高出數倍，如同天然的髮膜，可以幫助改善毛躁髮質，吹完就像是護髮一樣柔順、自然。

 ▲SOLAC,吹風機,Her和她。（圖／pexels）

▲毛躁的髮絲也需要好好的呵護。（圖／pexels）

不共有3檔調溫模式，包括：攝氏68度速乾模式、攝氏57度鎖水模式，前者可以速乾保護頭皮，避免高溫損害蛋白質彈性；後者可以保護頭髮毛鱗片，有效鎖水不毛躁，還有冷風定型模式，在熱風吹整後，以冷風降溫，更能保持髮型。

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▲SOLAC,吹風機,Her和她。（圖／pexels） 

▲SOLAC 負離子陶瓷吹風機-白色，原價1280元、特價999元。點我購買。

把吹頭髮變成一種享受，千萬別錯過購物網站「Her和她」推薦的「SOLAC 負離子陶瓷吹風機-白色」，原價1280元、特價999元，價格超划算，更能為居家生活增添質感。

關鍵字：

SOLAC, 吹風機, Her和她, Her

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