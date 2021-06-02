「床包式保潔墊」太方便！激殺500元有找　3種顏色、各種尺寸隨你挑

文／C編

常常覺得睡不好？或是晚上被床鋪悶醒嗎？「Her和她」推出「寢室安居護理級頂級天絲100%防水床包式保潔墊」，買一送一，原價2980元、特價999元，頂級天絲製作，一床才不到500元，超級划算的價格還不快入手。

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▲寢室安居護理級頂級天絲100%防水床包式保潔墊，買一送一，原價2980元、特價999元，點我購買。



寢室安居推出的床包式保潔墊，直接當床包相當方便，若有髒污容易清理，輕鬆維持床墊的乾淨整潔，天絲材質適合敏感性肌膚，比絲綢柔軟，表面又是圓滑飽滿的纖維表面，比起羊毛跟棉，具有更佳的吸水性，加上3M的吸濕排汗效能，提升使用的舒適乾爽度，並且阻擋污漬沾附。

▲居家睡眠真的很重要。（圖／pexels）



天絲（TENCEL）是結合了人造纖維與天然纖維5大優點，強調高吸濕性、高效透氣、親膚舒柔、天然防菌、舒適調節，是從木漿中天然纖維提煉，由精製木漿所製成的植物纖維，原料木材來自人工培植的森林，具有高強度、高純淨度，可以展現出良好的韌性。

▲同時也要保持床的乾淨舒適。（圖／pexels）



Advanta透氣防水技術是另一項特點，擁有透氣、防水效果，可以有效防止蟎蟲，減少過敏原，讓水份髒污不附著、增加使用壽命，床包式保潔墊非常適合有養寵物、女孩生理週期、銀髮族或是嬰幼兒呵護使用，維持睡床的乾爽清潔。

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「Her和她」推出「寢室安居護理級頂級天絲100%防水床包式保潔墊」，買一送一，原價2980元、特價999元，平均一床才不到500元，有灰、藍、白三色，以及單人、雙人跟加大版等尺寸，包準可以挑選到最喜歡、最適合的款式。