fb ig video ETtoday search mobile

「床包式保潔墊」太方便！激殺500元有找　3種顏色、各種尺寸隨你挑

>

文／C編

常常覺得睡不好？或是晚上被床鋪悶醒嗎？「Her和她」推出「寢室安居護理級頂級天絲100%防水床包式保潔墊」，買一送一，原價2980元、特價999元，頂級天絲製作，一床才不到500元，超級划算的價格還不快入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

 ▲保潔墊,床包,床套,床,睡眠,居家,Her和她,。（圖／pexels）

▲寢室安居護理級頂級天絲100%防水床包式保潔墊，買一送一，原價2980元、特價999元，點我購買。

寢室安居推出的床包式保潔墊，直接當床包相當方便，若有髒污容易清理，輕鬆維持床墊的乾淨整潔，天絲材質適合敏感性肌膚，比絲綢柔軟，表面又是圓滑飽滿的纖維表面，比起羊毛跟棉，具有更佳的吸水性，加上3M的吸濕排汗效能，提升使用的舒適乾爽度，並且阻擋污漬沾附。

▲保潔墊,床包,床套,床,睡眠,居家,Her和她,。（圖／pexels） 

▲居家睡眠真的很重要。（圖／pexels）

天絲（TENCEL）是結合了人造纖維與天然纖維5大優點，強調高吸濕性、高效透氣、親膚舒柔、天然防菌、舒適調節，是從木漿中天然纖維提煉，由精製木漿所製成的植物纖維，原料木材來自人工培植的森林，具有高強度、高純淨度，可以展現出良好的韌性。

 ▲保潔墊,床包,床套,床,睡眠,居家,Her和她,。（圖／pexels）

▲同時也要保持床的乾淨舒適。（圖／pexels）

Advanta透氣防水技術是另一項特點，擁有透氣、防水效果，可以有效防止蟎蟲，減少過敏原，讓水份髒污不附著、增加使用壽命，床包式保潔墊非常適合有養寵物、女孩生理週期、銀髮族或是嬰幼兒呵護使用，維持睡床的乾爽清潔。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

 ▲保潔墊,床包,床套,床,睡眠,居家,Her和她,。（圖／pexels）

▲寢室安居護理級頂級天絲100%防水床包式保潔墊，買一送一，原價2980元、特價999元，點我購買。

「Her和她」推出「寢室安居護理級頂級天絲100%防水床包式保潔墊」，買一送一，原價2980元、特價999元，平均一床才不到500元，有灰、藍、白三色，以及單人、雙人跟加大版等尺寸，包準可以挑選到最喜歡、最適合的款式。

關鍵字：

保潔墊, 床包, 床套, , 睡眠, 居家, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果 必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型 Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘 「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對 女星們愛不釋手的小白鞋推薦！Nike AF1、Converse厚底　8雙出鏡率超高 絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮　一支搞定超方便　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面