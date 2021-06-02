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此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

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記者李薇／綜合報導

BOBBI BROWN以旗下最紅的打亮餅#Pink Glow為靈感，設計出全新的神仙光影系列彩妝，以粉嫩的粉紅色作為包裝設計，打開之後裡面是眼影或是打亮餅，質地都非常潤澤好推勻，散發出來的光澤也很閃耀，絕對是今年必收的彩妝單品。

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲BOBBI BROWN最有名的「五花肉高光」。（圖／記者李薇攝）

這次神仙光影系列推出幾款單品，其中最值得入手的就是金緻美肌粉 #Pink Glow，不只是經典靈感來源，更重要的是它的質地絲滑柔順，推開竟然如同奶油一樣在肌膚融化，雖然是粉狀質地，卻非常貼膚，可以散發出細緻的光澤感。

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲BOBBI BROWN推出4色眼影粉質也很細膩。（圖／記者李薇攝）

另外，鑽石4色眼影盤也是這次很值得入手的單品，大顆的圓形設計眼影，只要一點點就可以讓眼睛散發細緻光澤，呈現出完美閃耀的眼妝效果，而且不用擔心被口罩擋住，一樣可以散發出細緻完美的妝容效果。

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲艾杜紗也推出閃閃發亮的眼影蜜。（圖／品牌提供）

針對閃閃發亮的眼妝單品，艾杜紗也推出星燦炫光眼影蜜，精選3色新手也能駕馭的柔美自然色澤，帶有偏光感珠光、完美融合東方膚色的細緻金色珠光，輕鬆塗抹立即擁有超美光澤眼妝，輕鬆打造優雅超電眼妝。

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲BOBBI BROWN,艾杜紗,眼影,眼妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲閃閃發光的眼影蜜。（圖／品牌提供）

最美眼影蜜閃耀光澤，水潤又緊緊服貼、不易脫妝，輕鬆融合眼睛肌膚。細緻璀璨珍珠光與超美偏光感，每個眨眼、轉瞬之間，隨著角度變換而閃爍的光芒，讓人忍不住想多看一眼，單色使用就能帶出細緻妝感，2021春夏就是要用低調優雅的珠光感讓每一次眨眼都閃耀迷人！

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關鍵字：

BOBBI BROWN, 艾杜紗, 眼影, 眼妝, 彩妝

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