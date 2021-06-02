fb ig video ETtoday search mobile

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

>

文／Cheryl 

在家工作完之後沒事情做，又不能出門，不妨就來學學韓國女生怎麼燙出美人魚般的捲髮吧！不但捲度超自然，完全不會過於誇張，重點試捲的方式也非常簡單，只要兩個步驟就可以輕鬆學會，一定要來學學。

▲捲髮,人魚捲,造型,。（圖／IG）

1.首先，先把頭髮分為上下左右總共4區，並且使用橡皮筋把頭髮綁起來，方便等一下燙髮的時候補會燙到別的區域。

▲捲髮,人魚捲,造型,。（圖／IG）

2.接著拿出電棒捲，從頭髮根部往後繞捲，四個區域都重複這樣的捲燙法。

▲捲髮,人魚捲,造型,。（圖／IG）

3.最後等到髮絲通通變冷卻之後，就可以把頭髮放下來，就完成了人魚式的公主捲髮造型。

【推薦單品】

invisibobble神奇魔髮圈：魔髮甜甜圈－日安花神

▲invisibobble。（圖／品牌提供）

如同花神漫步花園時點亮的五彩繽紛，嚴選細緻淡藍牛仔布料，搭配多色小巧流蘇及外盒花印，創造唯美浪漫視覺感，2021春夏花神夢境系列 限定販售，專利彈性髮圈:無痕跡、無壓迫、無痛感，優異防水力 24H配戴無負擔，SGS認證:髮圈最大拉力承受23.4 Kg，浸泡熱水或吹風機加熱 不用1分鐘即可恢復髮圈原有彈性。

Tangle Angel 天使梳

▲invisibobble。（圖／品牌提供）

來自英國的 Tangle Angel 天使梳，又被愛用者暱稱為「王妃梳」，是由英國凱特王妃御用的髮型設計師 Richard Ward，根據自身 20 多年美髮經驗所研發打造。天使梳獨樹一格的造型，不僅優雅時尚，對於秀髮與頭皮更是極致呵護。天使梳專利梳距，梳理頭髮時能避免秀髮纏繞打結；獨特防靜電設計，梳理過後秀髮更加柔順動人。專利抗菌齒梳，保障頭皮與秀髮的安全衛生。

長捲髮可以做的兩種度假造型　不管是垂墜還是包頭都超美

只會綁公主頭也沒關係！只要會拉鬆髮絲，照樣可以綁出大師級髮型

絕美的「杏仁烤奶」唇色系列　擦起來變韓系溫柔小姊姊

關鍵字：

捲髮, 人魚捲, 造型, invisibobble, Tangle Angel

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

不買不行！6款乾洗手特搜：香味不但很高級、還能保濕潤澤

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

仙女級的「馬卡龍電子鍋」美炸！小家庭用剛好、收納不佔空間

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！噴出綿密泡沫　讓人每天想瘋狂洗手

大創絕美「漸層指甲油」只要85元　輕刷一層就可以達到護甲效果 必學「蝴蝶結馬尾」超可愛！step by step教你輕鬆綁出萌系髮型 Apple iPad特價了！下殺9990元、限量100台　立刻出手搶貨 歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘 「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對 6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了 46歲周迅穿CHANEL仙氣爆棚！「流蘇裙」包覆纖細體態曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面