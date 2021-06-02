只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

文／Cheryl

在家工作完之後沒事情做，又不能出門，不妨就來學學韓國女生怎麼燙出美人魚般的捲髮吧！不但捲度超自然，完全不會過於誇張，重點試捲的方式也非常簡單，只要兩個步驟就可以輕鬆學會，一定要來學學。

1.首先，先把頭髮分為上下左右總共4區，並且使用橡皮筋把頭髮綁起來，方便等一下燙髮的時候補會燙到別的區域。

2.接著拿出電棒捲，從頭髮根部往後繞捲，四個區域都重複這樣的捲燙法。

3.最後等到髮絲通通變冷卻之後，就可以把頭髮放下來，就完成了人魚式的公主捲髮造型。

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