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5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

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文／Squid

現在很多人需要出門上班，同時又需要化妝，怎麼樣才能在炎熱的天氣裡面不掉妝，其實可以透過5個上妝小技巧，讓底妝可以更加牢固不脫妝。

1.在飾底乳、防曬乳用完之後，先用定妝噴霧在肌膚全臉噴上，待肌膚乾燥之後，再上底妝。

2.上底妝的時候，先把海綿蛋弄溼，接著再噴上一點定妝噴霧，才把臉部的底妝推開。

3.建議在底妝挑選可以控油持妝的款式，如果不行，也可以噴一點定妝噴霧，跟底妝充分混合之後，再塗抹到臉上。

4.完妝的時候，使用定妝噴霧先薄噴一層在臉上，等待乾掉、成膜

5.最後再使用蜜粉用粉刷輕壓全臉肌膚，或是可以用烘焙的方法，在鼻子、額頭蓋上厚厚的蜜粉，等待10-15分鐘，再用刷子輕輕掃掉餘粉。

【推薦單品】

MAKE UP FOR EVER 微霧輕感粉噴霧

▲脫妝,LANCOME,蘭芝,laura mercier,氣墊粉餅,粉底液,蜜粉,make up for ever。（圖／品牌提供）

打破既有粉餅、散粉定妝品類的框架，以輕透如空氣般的水感噴霧取代，含無色霧面粉末，彷彿特務般秒殺臉上26%的油脂，更添加蘆薈葉汁成分達到保濕效果，創造微霧光妝容！不但上妝快速方便，出門走跳、運動、逛街也可以率性俐落的補妝，還能解決長時間戴口罩脫妝的煩惱，輕輕一噴完美定妝不落漆，口罩妝的必備聖品。

Laura mercier 煥顏透明蜜粉

▲脫妝,LANCOME,蘭芝,laura mercier,氣墊粉餅,粉底液,蜜粉,make up for ever。（圖／品牌提供）

眾多明星、KOL、專業彩妝師的最愛，就是被稱為「冠軍蜜粉」的煥顏透明蜜粉，16小時持妝，粉質細緻清透，瞬間柔焦毛孔，呈現霧面高級的妝感。

LANCOME 零粉感超持久粉底

▲脫妝,LANCOME,蘭芝,laura mercier,氣墊粉餅,粉底液,蜜粉,make up for ever。（圖／品牌提供）

一款有能同時做到極抗汗、更控油、超貼妝的持久粉底，「超微粒粉體」一抹上肌膚能立刻形成高結構力的「氣凝鎖水網」，降低水分揮發速度，牢牢鎖住底妝讓妝感更水潤、服貼不黏膩。同時獨家「智慧油水平衡」功能，針對出油處自動吸油，乾燥處自動補水，讓毛孔、油光瞬間神隱。6月1日起，凡購買零粉感超持久粉底系列任兩樣（需含一瓶粉底液），即加贈以運動時的能量飲料為靈感的《口罩不脫妝應援瓶》，內含3支實用刷具與奶茶色防護口罩。

蘭芝 NEO型塑霧感氣墊

▲脫妝,LANCOME,蘭芝,laura mercier,氣墊粉餅,粉底液,蜜粉,make up for ever。（圖／品牌提供）

2020年，蘭芝再度推出超吸睛全新力作—NEO型塑霧感氣墊，無論外觀或妝效都全面升級，馬卡龍色系搭配具有3C未來感的超美外盒，一舉改善以往氣墊易脫妝、不持久、易暗沈的問題！主打控油耐汗，擁有無懼炎熱天氣的完美持妝力，重複補妝依舊服貼不結塊。自6/1起至全台蘭芝專櫃，購買妝前隔離3擇1、耐汗持妝氣墊2擇1、漸層咬唇2擇1，即贈BIGWAVE限量小物（聯名貼紙＋筆記本）。

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