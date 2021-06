5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

文/Squid

現在很多人需要出門上班,同時又需要化妝,怎麼樣才能在炎熱的天氣裡面不掉妝,其實可以透過5個上妝小技巧,讓底妝可以更加牢固不脫妝。

1.在飾底乳、防曬乳用完之後,先用定妝噴霧在肌膚全臉噴上,待肌膚乾燥之後,再上底妝。

2.上底妝的時候,先把海綿蛋弄溼,接著再噴上一點定妝噴霧,才把臉部的底妝推開。

3.建議在底妝挑選可以控油持妝的款式,如果不行,也可以噴一點定妝噴霧,跟底妝充分混合之後,再塗抹到臉上。

4.完妝的時候,使用定妝噴霧先薄噴一層在臉上,等待乾掉、成膜

5.最後再使用蜜粉用粉刷輕壓全臉肌膚,或是可以用烘焙的方法,在鼻子、額頭蓋上厚厚的蜜粉,等待10-15分鐘,再用刷子輕輕掃掉餘粉。

【推薦單品】

MAKE UP FOR EVER 微霧輕感粉噴霧

打破既有粉餅、散粉定妝品類的框架,以輕透如空氣般的水感噴霧取代,含無色霧面粉末,彷彿特務般秒殺臉上26%的油脂,更添加蘆薈葉汁成分達到保濕效果,創造微霧光妝容!不但上妝快速方便,出門走跳、運動、逛街也可以率性俐落的補妝,還能解決長時間戴口罩脫妝的煩惱,輕輕一噴完美定妝不落漆,口罩妝的必備聖品。

Laura mercier 煥顏透明蜜粉

眾多明星、KOL、專業彩妝師的最愛,就是被稱為「冠軍蜜粉」的煥顏透明蜜粉,16小時持妝,粉質細緻清透,瞬間柔焦毛孔,呈現霧面高級的妝感。

LANCOME 零粉感超持久粉底

一款有能同時做到極抗汗、更控油、超貼妝的持久粉底,「超微粒粉體」一抹上肌膚能立刻形成高結構力的「氣凝鎖水網」,降低水分揮發速度,牢牢鎖住底妝讓妝感更水潤、服貼不黏膩。同時獨家「智慧油水平衡」功能,針對出油處自動吸油,乾燥處自動補水,讓毛孔、油光瞬間神隱。6月1日起,凡購買零粉感超持久粉底系列任兩樣(需含一瓶粉底液),即加贈以運動時的能量飲料為靈感的《口罩不脫妝應援瓶》,內含3支實用刷具與奶茶色防護口罩。

蘭芝 NEO型塑霧感氣墊

2020年,蘭芝再度推出超吸睛全新力作—NEO型塑霧感氣墊,無論外觀或妝效都全面升級,馬卡龍色系搭配具有3C未來感的超美外盒,一舉改善以往氣墊易脫妝、不持久、易暗沈的問題!主打控油耐汗,擁有無懼炎熱天氣的完美持妝力,重複補妝依舊服貼不結塊。自6/1起至全台蘭芝專櫃,購買妝前隔離3擇1、耐汗持妝氣墊2擇1、漸層咬唇2擇1,即贈BIGWAVE限量小物(聯名貼紙+筆記本)。

