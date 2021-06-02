潘瑋柏戴千萬「錶王」錄音　拒當保險箱的裝飾品

▲潘瑋柏戴千萬元的PP Ref. 6002天文陀飛輪腕錄音。（圖／翻攝willpan23 IG）



記者陳雅韻／台北報導

歌手潘瑋柏向歌迷報喜「專輯第一首完成」，在IG分享進錄音室的新照，全身上下最醒目就是腕上的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）上千萬元的Ref. 6002G-010天文陀飛輪腕錶，印證名錶不該只是保險箱的裝飾品，買了就該戴著走。

▲PP Ref. 6002天文陀飛輪腕錶為雙面設計，具12項複雜功能。



潘瑋柏是演藝圈著名的鐘錶收藏家，雖從未一口氣展示所有收藏，但從他露續曝光的RICHARD MILLE、Rolex（勞力士）、PP等一線品牌熱門錶款，保守估計總值突破億元，此次戴進錄音室是PP於2016年發表的6002G-010天文陀飛輪腕錶，錶殼以手工雕飾螺旋花紋是一大標誌，黑色面盤則運用掐絲與內填琺工藝，最驚人是具12項複雜功能，包括陀飛輪、三問、萬年曆、平太陽小時與分鐘顯示、星期、月份、閏年、月相，而錶背顯示恆星時間、蒼穹圖、月相與月球軌跡顯示。

▲潘瑋柏4月分享「華麗的低調，低調的華麗」照片，秀新錶意味濃厚。



最令網友好奇是他於4月PP發表年度新款NAUTILUS金鷹系列時，同一天他po出「華麗的低調，低調的華麗」曬錶，燈光昏暗讓粉絲看不清楚，但多數網友猜測是錶框鑲嵌梯鑽的橄欖綠色面盤NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，直呼他真的是超級VIP，新錶秒上手。

▲PP錶圈鑲梯鑽的NAUTILUS REF.5711/1300A腕錶，約2,760,000元。（圖／PP提供）

