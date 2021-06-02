常戴口罩也不怕！夏日必備「舒緩保濕神品」　安心小藍瓶、防護噴霧超熱賣

▲肌膚不安定時，做好保濕外也別忘了修護。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏日悶熱高溫，本來就是肌膚容易不安定的時刻，加上出門必帶戴口罩，回到室內又狂吹冷氣，劇烈溫差更容易讓肌膚產生泛油、痘痘粉刺，甚至乾癢、敏感泛紅等問題。想遠離肌膚「不安定」狀況，除了做好最基本的保濕，更要搭配修護舒緩成分，以下幫大家盤點這段時間必備的肌膚安撫神隊友，讓肌膚回復健康透亮狀態。

KOSE 雪肌精漾活雙防護補水噴霧，80ml，NT$500。



雪肌精於去年35週年推出的「漾活系列」，一上市就獲得許多好評，今年更新推出兼具潤澤與防護雙重效果的「雙防護補水噴霧」，除了延續雪肌精漾活系列給予肌膚的潤澤屏障，舒緩乾燥並補充水潤，添加的植物性防護成分還能在肌膚上形成隱形防護膜，提升肌膚防禦力，預防肌膚乾燥的同時，還能阻隔外部環境髒污。

理膚寶水 多容安舒緩保濕修護精華，20ml，NT$1,280。



鼎鼎大名的理膚寶水「安心小藍瓶」多容安舒緩保濕修護精華是專為敏感肌舒緩而打造的保濕精華，以三倍極高純濃度神經胜肽加倍强化舒緩和修護肌膚，有效舒緩肌膚泛紅、乾癢、脫屑等敏感不適，更添加胺基酸修護因子、玻尿酸、甘油與理膚寶水溫泉水等，可降低肌膚水分流失，强化肌膚防禦力，並長效鎖水保濕，連眼周都可安心使用。



1028 薏仁積雪草機能水（濕敷型），400ml，NT$250。



1028特別針對夏季高溫及空調加速水分流失等問題推出全新「薏仁積雪草機能水（濕敷型）」，以小分子玻尿酸為基底搭載積雪草苷及B5兩大修護調理成分，為肌膚瞬效補水並舒緩鎮定，搭配薏仁精華，能有效減少肌膚粗糙，調理同時潤亮暗沉肌膚，讓肌膚恢復健康水嫩亮澤，加上高CP值大容量瓶裝，天天濕敷也不心疼。

DHC 御膚輕盈雪花霜，50g，NT$780。



添加維他命C、維他命A誘導體、神經醯胺NP、野玫瑰果實精華、金盞花精華等60多種美妍保濕精華，擁有強效保濕力，能為肌膚長時間維持水嫩滋潤，一瓶擁有化妝水、精華、乳液、乳霜、面霜等5效合一多功能，但質地輕盈不黏膩，還能厚塗為全臉做為面膜使用。

Sukin 天然香氛保濕噴霧，經典香氛/玫瑰之戀/清新綠茶/薰衣草花園，125ml，NT$369。



天然香氛臉部保濕噴霧是澳洲天然護膚品牌Sukin長年熱賣的明星商品，配方高達98.8%天然植物萃取，能迅速為肌膚補水、舒緩乾燥不適，並帶有4種天然香氛，保濕、降溫、舒緩的同時還能帶來療癒感，是一瓶能為肌膚高效保養的多功能噴霧。



ILIA 保濕防護定妝噴霧，50ml，NT$1,350。



源自美國的淨透有機美妝品牌ILIA，全新推出的保濕防護定妝噴霧完美呈現其善於將彩妝與肌膚保養完美結合的理念。添加水解海藻萃取、海洋活性因子、洋乳香、塔拉豆萃取等純淨無毒的保養成分，能為肌膚補水保濕，同時形成質地輕透的隱形防護層，抵禦環境中的髒污與來自3C產品的藍光傷害，兼具內在修護與外在防護，還能延長妝容持久力。

d program 敏感話題美肌益生系列 化妝水，125ml，NT$1,150～NT$1,300。

d program 敏感話題美肌益生系列乳液，100ml，NT$1,250～NT$1,400。



資生堂專為敏弱肌打造的保養品牌「d program敏感話題」今年5月推出全新「美肌益生保養系列」，添加2 大獨家專利成分「酵母萃取美肌益生元」與「d program 穩定複合配方」，可深度保水鎖水，幫助平衡肌膚微生態，強健肌膚天然屏障，養出穩定好膚質。

「美肌益生保養系列」更針對不同肌膚困擾，分別推出均衡、淨荳、滋潤、賦活、亮白5款化妝水和乳液的基礎保養。

NARUKO 果萃酵素保濕噴霧，200ml，NT$349。



牛爾親研品牌NARUKO今年夏季特別推出兼具補水、舒緩及提振亮澤的多效保養噴霧，選用富含維他命C的柑橘精油及玻尿酸、鎖水靈等超能保濕成分為基底，搭配沁涼清爽的薄荷精油、苦薄荷萃取和有優異舒撫作用的SymCalmin®德敏舒、白夏菊萃取，猶如肌膚喝的果汁，隨時隨地幫全臉均勻補足能量，噴走暗沈乾荒。



肌研 極潤健康調理凝露，90g，NT$650。



肌研的膚質調理化妝水從推出以來就大獲好評，今年再度推出同系列「極潤健康調理凝露」，添加5重和漢植物精萃薏仁、積雪草、魚腥草、母菊花、薄荷，及有效舒緩成分甘草酸二鉀，能改善肌膚油光、敏感、泛紅、粗糙等問題，長效舒緩不穩定膚況，同時為肌膚補水，讓肌膚回到健康狀態，重現透亮光滑的細緻膚處。

RMK 煥膚美肌露（沁涼凝露型），150ml，NT$1,400。



RMK夏季限定推出的煥膚美肌露（沁涼凝露型），具有涼感的凝膠質地，塗抹瞬間會融化為水感液狀，迅速滲透肌膚，添加鼠尾草菁華、魚腥草菁華及西洋梨發酵菁華等保濕成分，舒緩肌膚同時兼具保濕效果，融合香辛調與玫瑰、檀香的淡雅香氣，使用起來更療癒。

碧麗妃 極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，12入，NT$1,900。



被日妞狂推的碧麗妃極喚精靈瞬效修護疲憊肌安瓶，添加集中修護成分「銀杏葉萃取精華」、「紅花萃取精華」，能有效調理肌膚因疲憊及外在傷害造成的粗糙及暗沉，更搭載皮米滋潤膠囊，將濃密精華液封存肌底。

Sisley 全能乳液，125ml，NT$7,200。



Sisley長年熱賣的超經典明星商品「全能乳液」，添加積雪草、人蔘、迷迭香、蛇麻草、木賊等5大頂級植物成分，為肌膚注入深層的滋養與修復力，舒緩平衡穩定肌膚，改善暗沈，並提升肌膚自我防禦力，幫助肌膚回到健康平衡狀態，更提升緊緻和柔嫩彈性。

東森自然美 積雪草新肌煥活7天安瓶，3ml X 7入，NT$2,980。



東森自然美「積雪草煥活系列」以積雪草為主要成分提升修護力，其中煥活7天安瓶更導入全新微脂囊技術，能將有效成分迅速送達，添加Oligopeptide-1、神經醯胺、洋甘菊、積雪草萃取、玻尿酸等保養成分，抗老同時修護，可直接取代精華液使用，也可局部加強使用易敏感處或眼周、法令紋等細紋較容易產生處。

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