洗髮皂風潮席捲全球！歐舒丹、AVEDA搶推，網讚：用過回不去

▲洗髮皂使用感舒適，製程環保且攜帶方便。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來洗髮皂蔚為風潮，不少人一用過就回不去，不少網友反饋洗後感覺更乾淨，和洗髮乳比起來雖有一點澀，但仍是可接受範圍，小巧攜帶方便，沒有塑材包裝更環保。

▲L'OCCITANE 草本修護洗髮皂，60g，580元。

L’OCCITANE針對不同髮質及頭皮的問題與需求，採用與草本精華油頭髮護理系列核心天然植萃成分，以5種植物精華油配方揉合2種天然活性成分，打造全新草本洗髮皂。運用植萃活性成分為基底，99%天然安心成分不含矽靈和硫酸鹽，泡沫綿密細緻能溫和洗淨髒污油脂，同時具備療癒的夢幻般香氛，配合頭型弧度的貼心設計使用時輕鬆更順。

▲AVEDA 地球月限定經典純香皂，700元。

純香皂內的溫和成分來自94%天然成分萃取，無添加介面活性劑及矽靈，添加海甘藍油讓髮絲維持長時間輕盈柔順，並且散發來自揉合25種純淨花植的經典香氣。

▲KMS 豐盈洗髮皂，75g，720元。

以美髮造型產品出名的KMS也推出全新洗髮皂，全系列不含動物性來源成分，其中更含有高達78%的天然成分萃取，且不含硫酸鹽、矽靈、酒精和合成著色劑。品牌將洗髮精瓶中的相同配方灌注在專業洗髮皂中，超濃縮配方等同於洗髮精，用起來更省。與現有洗髮精相比，重量僅洗髮精的1/4。