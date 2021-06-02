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女孩快筆記！WFH想要有效率，首先外貌要維持在工作狀態

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▲▼女孩快筆記！WFH讓外貌也在工作狀態 。（圖／翻攝自IG）

▲早起完妝打扮，給工作一點儀式感。（圖／翻攝自IG/you_r_love）

記者曾怡嘉 / 台北報導

因應疫情升溫，不少人紛紛進入WFH（Work from home）模式，但每天這樣下來，發現工時變長，在家工作效率不彰，蘭芝建議應該增加一點儀式感，以下5點貼心小建議，女孩快筆記！

#換上上班服，讓心情進入工作模式

每天穿著睡衣在家晃來晃去，一不小心就會有仍然沒開工的錯覺！換掉睡衣換上工作戰袍，讓心情與情境都能有所轉換，開始工作也更加有效率。

#梳妝打扮，讓外貌也能維持在工作狀態

WFH因為少了人與人的接觸，妳是否開始懶得打扮？但邋遢久了，人可是會失去鬥志的。雖然不必濃妝，但每天固定的保養搭配略施脂粉，是WFH必要的儀式。

#設置專屬辦公區，切忌Work on bed

如果你連床都懶得下，或是只想賴在沙發上，那就真的很難有好的工作效率了。為自己在家中setting一區工作區域，舒適的小角落讓自己每天上班時刻就在這區工作，認真處理工作的事情！

#維持規律作息，每天讓自己做點伸展運動。

在家工作久了妳是否會晚上越來越晚睡，早上又睡到上班前一刻才起來，蘭芝貼心建議大家維持平日工作作息，晚上別因為追劇而熬夜，每天節省下來的通勤時間可以拿來做做簡單的伸展運動，別讓自己開工時變得臃腫。

#為自己定deadline，今日事今日畢

在家工作也是工作，別因為在家就耽誤了原本該有的工作效率與進度。每天開工前為自己列下今日必定要完工的工作內容，讓自己每天今日事、今日畢，就算在家工作也能一切跟上進度。

關鍵字：

工作, WFH, 蘭芝, 建議

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