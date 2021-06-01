WFH讓你「眼睛過勞」了？6招護眼舒緩小秘訣　第二超多人都忽略

▲長時間盯著3C螢幕，小心眼睛「過勞」還可能影響眼睛健康。



編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

隨著科技越來越發達，現代人工作、生活都離不開手機、電腦等3C產品，尤其近來受到疫情影響，不少人都改為WFH（Work From Home），開會、與同事聯絡全都靠3C，每天盯著螢幕時間更拉長了不少，過度用眼導致眼睛開始酸澀、疲倦，甚至影響視力清晰。快把以下6招簡單的護眼小秘訣記好，不僅能幫助舒緩眼部疲勞，還有助於保養眼睛健康。

＃多眨眼



眨眼能使淚液均勻分布在角膜和結膜上，沖洗眼睛表面的雜質異物，並保持眼球溼潤，還能稍微緩解眼球疲勞。在感覺眼睛疲勞時，可多眨眼，或是每天找個時間特意眨眼1、2百下，但要注意，輕輕眨眼就好，不需要用力去眨眼睛。

＃減弱3C螢幕光線



現代人長時間使用手機等3C產品，尤其是上班族，整天緊盯電腦螢幕辦公，螢幕上的字樣就像小燈泡，會直接將光線打入眼睛裡，除了定時抽時間稍微閉眼休息，最好將手機、電腦等3C產品螢幕亮度調弱一點，降低眼睛負擔。

＃食療補充護眼營養素

除了外在的幫助，也可透過食物、茶飲等，運用食療補充對眼部有益的營養，平時可多吃色彩鮮艷的新鮮蔬果，也可多攝取鮭魚、鯖魚等富含Omega-3脂肪酸等護眼成分的深海魚類。

平時也可多喝枸杞紅棗茶，枸杞子含有豐富維生素A、維生素B1、B2、維生素C、胡蘿蔔素、鈣、鐵等護眼必須營養；桑菊薄荷茶也有助於護眼，桑葉有疏散風熱、清肺潤燥、清肝明目等保健功效，杭白菊則是能幫助疏散風熱、平肝明目、清熱解毒，也含有對眼睛有益的維生素A。

＃熱敷雙眼



適度熱敷能幫助眼球周圍肌肉放鬆，舒緩眼部疲勞，還能提升眼周血液循環、促進淚液分泌等好處，除了可藉由蒸氣眼罩熱敷，也可用熱茶水浸濕毛巾，擰乾後熱敷在眼睛，閉眼休息10～15分鐘，茶中含有單寧酸，可幫助收縮血管減輕眼部浮腫。

＃閉眼休息



閉眼休息絕對是緩解眼睛疲勞的最佳且最簡單方式，如果無法定時抽時間閉眼讓眼睛休息，可以利用像是講電話、通勤、上廁所等不用到眼睛也沒關係的片刻，閉上眼睛讓眼睛休息。

＃按摩眼周穴道



眼睛周圍有許多穴位可消除眼部疲勞，還能幫助預防一些眼部疾病，在感到雙眼疲勞或是每天工作完後，可以稍微按摩幫助雙眼舒緩。像是在兩眉眉頭上方略為凹陷處的攢竹穴；兩眼眼頭目内眦交界處的睛明穴；黑眼球正下方、眼眶骨邊緣的承泣穴；眼尾外側約1cm處，眼眶骨外凹陷處的瞳子髎穴；眉尾外側略為凹陷處的絲竹空穴。

按摩時以手指指腹輕揉按壓，感覺局部有痠脹感的力度即可，每天可視情況、個人時間，按摩1～2次，每次按約15分鐘。

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