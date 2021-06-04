瘦不下來有原因！營養師曝「吃不夠」竟會降低代謝力

▲營養師表示是否能成功瘦身，和代謝力有很大的關係。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

減重人士心中一定有疑問，為什麼少吃體重沒掉，望著體重激只想落淚，其實並非飲食控制效果不彰，營養師朱瑞君指出，少吃卻瘦不下來，或許是和代謝力降低有關，以下常見的5個原因，為你一一解答。

#體內累積環境荷爾蒙

來自空氣汙染、使用塑膠製品等，都會使身體累積環境荷爾蒙，當它們蓄積在脂肪細胞，就會鎖住脂肪，因此不斷的堆積而無法燃燒，建議可以大量攝取蔬果來做體內淨化。

#腸道菌不平衡

當腸道菌的種類越少，有可能就會導致代謝下降，這時候補充益生菌，或是吃發酵食物、酵素等幫助腸道有好的環境給菌生長，同時幫助調節腸道菌及腸道清理。

#肌肉少、脂肪多

肌肉的熱量代謝效率相較脂肪高，若體內肌肉少、脂肪多會讓身體進入肥胖的惡性循環，透過運動與蛋白質的補充幫助增肌減脂。

#水腫虛胖體質

水分無法排除，身體不僅看起來很臃腫，在中醫說體內濕氣重，也是會影響體內代謝循環，廢物無法排除，導致肥胖。建議多攝取蔬果、綠茶、紅豆水等，幫助消水腫。

#營養不足

當吃的食物減少，幫助體內燃燒脂肪的營養也會變得不夠，所以常會聽到肥胖是營養不良造成的， 額外補充幫助身體代謝、燃脂的保健食品，可以讓你事半功倍。