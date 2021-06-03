乳糖不耐改喝燕麥奶？營養師揭「優酪乳更好！」6類人群建議天天喝

▲針對乳糖不耐者，營養師建議改喝優酪乳。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近年來吹起一股植物奶風潮，像是燕麥奶、杏仁奶等植物奶深受素食主義者或環保人士喜愛，在賣場、咖啡廳推出都熱賣到缺貨，但知名營養師高敏敏就提醒，植物奶並不能取代牛奶，牛奶的鈣質高出常見植物奶至少6倍以上，且動物奶中的蛋白質更容易被人體吸收利用。

但不少人又因體質不適合牛奶、喝牛奶後容易拉肚子，而不敢攝取牛奶，高敏敏指出，這時候改喝優酪乳就是很好的選擇。優酪乳中多數的乳糖已被轉變成乳酸，可減少消化道不適，酸性環境也讓營養更好吸收，同時益生菌還能幫助平衡腸道菌相，擁有多種益處。她更近一步推薦，尤其以下6種族群和需求者更適合將優酪乳作為每日乳製品來源，天天喝養成好習慣。

＃缺鈣族



台灣營養調查發現，鈣質是大多數人攝取狀況最差的礦物質，全台有高達80%以上成人有缺鈣問題，而7～12歲學生鈣攝取更幾乎是100%都未達建議量。高敏敏表示，缺鈣是無聲無息的危機，因早期無明顯症狀，很容易被忽略，尤其是久坐辦公室、少曬太陽、缺乏運動或平時乳製品攝取量不足等都是高危險群。建議每日可飲用1～2瓶優酪乳養成習慣，輕鬆補鈣，遠離骨質疏鬆危機。

＃乳糖不耐者



衛福部《每日飲食指南手冊》建議，每日最好飲用1.5～2杯乳品來補充鈣質，但根據醫學研究發現，台灣約有95%的成人乳糖吸收不良，學童則是約60～75%，許多人因為乳糖耐受不良的症狀而不敢食用乳製品，造成鈣質攝取不足。

高敏敏表示，優酪乳就是乳糖不耐者很棒的選擇，優酪乳中的乳糖已被分解為乳酸，喝牛奶會不舒服的人，改喝優酪乳就能安心飲用，而一瓶200ml優酪乳約等於一杯鮮奶的營養。

＃排便不順者



優酪乳含有豐富的益生菌，養成飲用習慣能幫助排便更順暢。高敏敏也提醒，記得選有健康食品認證的優酪乳，整腸健胃更專業。

＃懷孕媽咪



發酵後的乳酸搭配優質蛋白質，可幫助孕媽咪加強鈣質、礦物質等營養吸收，一人喝兩人受益。不喜歡冰飲的人，也可將優酪乳放置在室溫中1小時內，適度回溫再喝，不用擔心菌數與功效下降。孕媽咪可從懷孕一路喝到坐月子、哺乳期間，幫助補充營養，同時改善排便不順的問題。

＃提升保護力



腸道是人體最大免疫器官，決定70%身體免疫力，維持好消化道環境、鞏固菌相平衡，就能強化防護力。購買優酪乳時建議挑選菌種能通過胃酸及膽酸直達腸道的，像是常見的A菌、B菌。

＃運動後



優酪乳符合運動後營養補充的黃金比例，也就是碳水化合物：蛋白質為3～4：1。碳水化合物提供能量恢復體力，蛋白質則能幫助組織修復及肌肉生長，兩者互相搭配，才能提升運動效果。

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