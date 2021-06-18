一秒躺在江原道草地！韓妞宅家狂曬的窗簾、床單　神還原絕美風景

編輯 / Jhen

居家防疫已經不知道來到第幾天，即便是風和日麗的休假日，也不方便到處趴趴走，讓人不免悶壞了，而近期在IG上爆紅的韓國家居品牌Photozeniagoods，直接將韓國著名的度假勝地濟州島風景、江原道草原，印上床套、地毯、窗簾、馬克杯.....等小物上，宅家也能像出門踏青般，隨興地在這些美好風景裡穿梭。

▲Photozeniagoods讓人宅家也能美好風景裡穿梭。（圖 / 翻攝IG@photozeniagoods)

「宅家耍廢」是現在最好的防疫生活模式，來自韓國的質感家居品牌Photozeniagoods腦洞大開，讓人們居家也能夠遊山玩水，一秒抵達韓國濟州島，或是躺在江原道綠油油的草地上，一看見這些印有美景的床套，被悶壞的心情瞬間一掃而空。

▲想徜徉在大海中、還是想踩踏在沙灘上都能直接「選購」。（圖 / 翻攝IG@photozeniagoods)

▲燒酒杯底部也有濟州島美景。（圖 / 翻攝IG@photozeniagoods)

也可以像韓妞將美麗的花海掛在窗邊，為居家空間帶來視覺上的療癒、舒壓效果，無論想徜徉在大海，還是踩踏在沙灘上，都能直接「選購」，宅家日常肯定要小酌兩杯，喝韓國燒酒必備的小酒杯一飲而盡時，就能立馬看見濟州島美不勝收的景色。

▲無法出門玩耍，就購入eesookee的質感家居小物宅家擺拍吧！（圖 / 翻攝品牌官網）

另外同樣是來自韓國的小眾品牌eesookee，則是把自然景致製作成家居單品，像是這款藍天白雲的床套組，大片的雲朵佈滿床套與枕頭套，緞面質料的光澤感讓雲朵看起來更加逼真，或是波光粼粼的大海毯子，都讓人有種深入其境的感覺，無法出門玩耍擺拍，就購入這些可愛的居家小物，直接把風景搬回家吧！

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