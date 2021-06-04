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《轉學》娜諾仿妝庫伊拉　變身「邪氣惡女」又跩又美日常也可畫

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@kittychicha

飾演Netflix泰國夯劇《轉學來的女生》女主角娜諾（Nanno）的Chicha Amatayakul（小名：Kitty），深邃精緻的輪廓、高冷的厭世貓眼，讓她瞬間火遍全球，加上模特般的高䠷身材，被網友們譽為「泰版水原希子」，近期她在IG上仿妝同樣是「惡女」的庫伊拉（Cruella）更是掀起一陣熱議，相較其他美妝部落客的超高還原，Chicha帶來了女孩們日常也能畫的妝容版本，居家日子太無聊快跟著學吧！

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

▲Chicha 仿妝同樣是「惡女」的庫伊拉，厭世又跩又美。

▲時尚惡女：庫伊拉 。（圖/翻攝IG）

▲迪士尼真人電影《時尚惡女：庫伊拉》。（圖 / 翻攝IG@disneycruella)

隨著迪士尼真人電影《時尚惡女：庫伊拉》即將上映，彩妝品牌M.A.C攜手電影推出庫伊拉聯名彩妝系列，泰劇中飾演令人不寒而慄的「惡女」高中女生Chicha也順勢仿妝庫伊拉，兩人惹人注目的邪氣魅力簡直不相上下。

Step1.

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

先用粉底將臉上的瑕疵蓋住，因為畫的是日常出門也可以搭配的妝容，粉底液可以不用像原版「庫伊拉」那麼誇張，只要是平常使用的即可。

Step2.

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

庫伊拉的妝容是歐美感，因此要畫出有點角度、跟毛流感的眉毛，但因為等等眼妝會是重點，Chicha也盡量的將眉毛畫淡。

Step3.

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

既然是日常妝容，腮紅自然不能少，有時衝忙出門來不及補腮紅，也可以學Chicha直接選一款顏色較自然的口紅，在臉上輕輕暈開瞬間變成超美腮紅。

Step4.

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

直接用黑色系的眼影大區域的在眼皮上暈開，製造出庫伊拉的暗黑邪氣眼妝。

Step5.

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

要製造出深邃的大眼效果，當然少不了假睫毛的輔助，眼睛瞬間大一倍。

Step6.

▲《轉學》諾娜仿妝庫伊拉又跩又美 。（圖／翻攝IG）

最後擦上口紅就完成了！因為要打造日常妝容，Chicha沒有用像庫伊拉的浮誇大紅色系，而是選擦一粉、一亮紅兩種色號疊搭出自然唇色。

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關鍵字：

諾娜, 轉學來的女生, Netflix, 庫伊拉, 仿妝

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