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找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝IG@all.about.20s

容易對身邊所有事感到煩躁、莫名「厭世」感爆棚，是工作壓力大還是水逆來攪和？比起Blue Monday根本是Blue every day的你，快來試試看韓國網站超準心理測驗，揪出壓抑不住的厭世原因。

▲厭世心理測驗 。（圖／翻攝IG）

想像自己是一隻被困住的動物，覺得自己最像圖片裡哪一隻動物呢？

A. 被籠子關住的老虎
B. 困在鐵籠倉鼠
C. 在水缸裡的烏龜
D. 被繩子牽住的狗
E. 被關在鳥籠的鳥

A. 被籠子關住的老虎

選擇A的人，厭世的原因通常是覺得日子太過無聊、討厭一塵不變的生活，同時又常常覺得自己有某部分能力不足，原先勇猛的老虎卻被關在籠子裡，象徵著能力被侷限了，沒有展示空間。建議試著突破原先的舒適圈，嘗試全新的事物，也許可以改善煩躁的心理，或是分散注意力。

B. 困在鐵籠倉鼠

選「困在鐵籠倉鼠」，則是代表你的情緒經常會陷入焦慮、不安，沒有安全感、也很難放鬆，建議可以找人訴說內心的煩惱，尤其是在低潮時，安排一場旅遊，也對於轉換心情很有幫助。

C. 在水缸裡的烏龜

拖延症大爆炸、行動力零，就像在水缸裡的烏龜，其實是可以靠自己爬出來的。總是覺得做任何事都很煩，「拖延症」成習慣後，就連眼前當務之急，也會忍不住一拖再拖，但其實內心超想把這個壞習慣戒掉。養成設立目標，規劃出一條一條的完成事項，事成之後的成就感會深刻烙印。

D. 被繩子牽住的狗

最能代表忠心的狗狗被繩子綁住了，「繩子」代表了生活中經常被「必須做的事」綑綁，對於不能真正做想做的、或是有興趣的事而感到煩躁，適時的放下內心的「綑綁」，學會享受生活，會讓你有重新呼吸到新鮮空氣的感受。

E. 被關在鳥籠的鳥

自由自在的鳥兒被籠子困住，選擇E，代表很壓抑，但又容易被別人影響情緒、甚至被激怒，卻無處抒發，因此選擇E的人必須好好直視自己內心的真實感受，比起悶在心裡，適時的發洩出來也是很重要。

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關鍵字：

心理測驗, 韓網, 厭世

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