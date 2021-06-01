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陳庭妮自拍17.4萬元LV包忙翻　宅女找樂子拍時尚大片

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▲▼陳庭妮 。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

▲陳庭妮在家自拍LV Capucines MM手袋，174,000元。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

防疫不能鬆懈，陳庭妮持續乖乖居家防疫，與網友一起在家追完她主演的夯劇《火神的眼淚》後，買了新腳架，嘗試在家裡自拍，目的是為了秀LV（Louis Vuitton，路易威登）新裝與174,000元粉紅Capucines MM手袋，從化妝、髮型、造型到攝影都一手包辦，拿出名模出身的真本事，但拍完後累到大嘆：「的確只想放空。」

▲▼陳庭妮 。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

▲陳庭妮自己化妝、自己拍照完成與LV新包的時尚大片。

居家防疫難免無聊，陳庭妮懂得找樂子讓宅生活變充實，買了腳架就能讓她忙一天，嘗試自己拍自己必須十秒十秒倒數，來來回回調整後，從終於挑出幾張滿意的照片，她大呼自拍真的太難太辛苦，應該再架一台縮時攝影紀錄她跑來跑去的有趣模樣，完工後的心得是想念與專業團隊一起工作的日子，期盼重返正常生活的那天。

▲▼陳庭妮 。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

▲各種姿勢擺拍難不倒名模出身的陳庭妮。

讓陳庭妮認真自拍的包款，是LV以1854年首間專間店的巴黎Rue des Capucines街道命名Capucines MM手袋，由品牌最頂級的全粒面Taurillon皮革製成，設有可拆式肩帶，可作肩背攜帶，她擁有的是拚色款，包身為粉紅色、提把與LV Initials標誌則以紅色裝飾，展露甜美風格。

▲▼陳庭妮 。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

▲陳庭妮買腳架在家自得其樂。

關鍵字：

陳庭妮, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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